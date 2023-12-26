Потужний землетрус у Китаї: кількість загиблих значно зросла

Рятувальники все ще шукають двох зниклих безвісти

Кількість жертв унаслідок землетрусу в Китаї, що став найсильнішим за останні роки, зросла до 149 осіб. Двоє осіб досі вважаються зниклими безвісти після підземних поштовхів, які сталися на північно-західних територіях країни минулого тижня. Про це повідомляє AP.

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За інформацією державної телерадіокомпанії CCTV, кількість загиблих у місті Дунхай в провінції Цинхай зросла на одну людину – до 32, а рятувальники все ще шукають двох зниклих безвісти. У сусідній провінції Ганьсу влада повідомила про 117 загиблих.

Початкові школи в повіті Цзісішань у провінції Ганьсу в понеділок, 25 грудня, відновили заняття у наметах. Місцева влада заявила, що використає зимові канікули для ремонту пошкоджених шкіл і зведення тимчасових споруд, щоб у весняному семестрі навчання відновилося у звичайному режимі.

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Влада також формувала зведення тимчасового житла для постраждалих, які зіткнулися з мінусовою температурою.

Прем'єр-міністр Китаю Лі Цян у суботу відвідав кілька сіл в Ганьсу і повіт Цинхай і закликав владу поліпшити умови життя постраждалих, повідомило офіційне інформаційне агентство Сіньхуа.

Лі сказав, що головним пріоритетом зусиль з надання допомоги є забезпечення людей теплом і безпекою взимку.

Нагадаємо, землетрус магнітудою 6,2 стався поблизу кордону між двома провінціями на відносно невеликій глибині 10 км незадовго до півночі у понеділок. Геологічна служба США зафіксувала магнітуду 5,9 бала.

Землетрус відчувався у більшій частині околиць, включаючи місто Ланьчжоу, столицю провінції Ганьсу, що знаходиться приблизно за 100 кілометрів на північний схід від епіцентру.