Україна отримала від Японії $950 млн
Кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреб
До Державного бюджету України надійшло близько 950 млн дол. від Японії в межах проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.
«Кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги», – зазначили у Мінфіні.
Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн дол. в межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE) та позики від уряду Японії обсягом 900 млн дол. через проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (Inspire).
Повідомлялося, проєкт Inspire фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд дол. із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (Advance Ukraine), за підтримки уряду Японії та націлене на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни.
Метою проєкту Hope є відбудова інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях, на деокупованих та постраждалих регіонах України. Кошти також надаватимуться власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.
Нагадаємо, у листопаді Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування (EFF), який дозволить отримання траншу в розмірі приблизно 900 млн доларів.
Зазначимо, в липні цього року МВФ оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Україна, згідно з документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконання так званих структурних маяків МВФ, щоб отримати від Фонду наступні транші. Тоді ж від МВФ Україна отримала другий транш кредиту у розмірі майже $890 млн. На початку жовтня вперше за три останні роки Україну відвідала місія МВФ.
Загалом чотирирічна програма МВФ розширеного фінансування (EFF), затверджена в березні 2023 року, передбачає виділення для України $15,6 млрд. Перший транш фінансування у обсязі $2,7 млрд було надано одразу.
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