Головна Гроші Економіка
search button user button menu button

Україна отримала від Японії $950 млн

Іванна Гордійчук
glavcom.ua
Україна отримала від Японії $950 млн
Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн дол. та позики від уряду Японії
фото ілюстративне

Кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреб

До Державного бюджету України надійшло близько 950 млн дол. від Японії в межах проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

«Кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги», – зазначили у Мінфіні.

Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн дол. в межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE) та позики від уряду Японії обсягом 900 млн дол. через проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (Inspire).

Повідомлялося, проєкт Inspire фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд дол. із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (Advance Ukraine), за підтримки уряду Японії та націлене на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни.

Метою проєкту Hope є відбудова інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях, на деокупованих та постраждалих регіонах України. Кошти також надаватимуться власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.

Нагадаємо, у листопаді Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування (EFF), який дозволить отримання траншу в розмірі приблизно 900 млн доларів.

Зазначимо, в липні цього року МВФ оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Україна, згідно з документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконання так званих структурних маяків МВФ, щоб отримати від Фонду наступні транші. Тоді ж від МВФ Україна отримала другий транш кредиту у розмірі майже $890 млн. На початку жовтня вперше за три останні роки Україну відвідала місія МВФ. 

Загалом чотирирічна програма МВФ розширеного фінансування (EFF), затверджена в березні 2023 року, передбачає виділення для України $15,6 млрд. Перший транш фінансування у обсязі $2,7 млрд було надано одразу.

Теги: Японія США Україна гроші

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Директорка-розпорядниця МВФ Крісталіна Георгієва та президент України Володимир Зеленський
Україна отримає третій транш від МВФ на $900 млн
11 грудня, 23:21
Незабаром Україна може отримати транш у 900 млн дол. від МВФ
МВФ та Україна узгодили транш на $900 млн
11 листопада, 11:50
Будапешт раніше блокував рішення через те, що OTP Bank був занесений до українського переліку міжнародних спонсорів війни і пообіцяв пом'якшити позицію, якщо Київ перегляне рішення.
Угорщина заблокувала черговий транш військової допомоги ЄС для України
23 жовтня, 21:30

Економіка

Україна отримала від Японії $950 млн
Україна отримала від Японії $950 млн
Україна встановила аграрний рекорд
Україна встановила аграрний рекорд
Юрист назвав бюрократію, корупцію та валютні обмеження основними перепонами для іноземних інвесторів в Україні
Юрист назвав бюрократію, корупцію та валютні обмеження основними перепонами для іноземних інвесторів в Україні
Надмірне регулювання енергосектору негативно впливає на галузь, – Український інститут майбутнього
Надмірне регулювання енергосектору негативно впливає на галузь, – Український інститут майбутнього
Глава Мінфіну розповів, як перевести економіку на військові рейки: українці відреагували
Глава Мінфіну розповів, як перевести економіку на військові рейки: українці відреагували
Верховна Рада спростила імпорт радіолокаційних комплексів для ЗСУ
Верховна Рада спростила імпорт радіолокаційних комплексів для ЗСУ

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
105K
Пісторіус закликав Європу готуватися до війни з Росією і назвав дати
17K
Євросоюз погодив міграційну реформу: що радикально зміниться
15K
Хто з чоловіків в Україні вважається ухилянтом: роз’яснення ЗСУ
9747
«Останній союзник Росії» втікає в Новоросійськ
8393
В Україні вдруге за день була оголошена масштабна повітряна тривога
6521
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони

Новини

На Херсонщині українські воїни змусили окупантів відступити – Генштаб
Сьогодні, 07:06
В Україні буде тепло: прогноз погоди на 21 грудня
Сьогодні, 06:10
21 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:01
Окупанти намагаються вибити ЗСУ із позицій на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:37
Чергова російська атака, обстріли в Донецьку: головне за ніч
Вчора, 05:59
Хмарно, переважно без опадів: прогноз погоди на 20 грудня
Вчора, 03:45

Прес-релізи

Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
Як допомогти близьким адаптуватися після повернення з війни. Анонс майстер-класу
18 грудня, 14:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua