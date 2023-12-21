Україна отримала від Японії $950 млн

Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн дол. та позики від уряду Японії

Кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреб

До Державного бюджету України надійшло близько 950 млн дол. від Японії в межах проєктів Світового банку на відновлення та соціальний захист. Про це повідомляє пресслужба Міністерства фінансів України.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Кошти будуть спрямовані для відшкодування видатків держбюджету України на невідкладні та пріоритетні потреби, зокрема у сфері відновлення та соціальної допомоги», – зазначили у Мінфіні.

Фінансування складається з гранту Японії на суму 52,4 млн дол. в межах проєкту «Ремонт житла для відновлення прав і можливостей людей» (HOPE) та позики від уряду Японії обсягом 900 млн дол. через проєкт «Інвестиції у соціальний захист задля підвищення охоплення, стійкості та ефективності» (Inspire).

Будь ласка, читайте текст після реклами

Повідомлялося, проєкт Inspire фінансується за рахунок позики Світового банку у розмірі 1,2 млрд дол. із Цільового фонду з надання необхідної кредитної підтримки Україні (Advance Ukraine), за підтримки уряду Японії та націлене на забезпечення соціального захисту вразливих верств населення під час та після війни.

Метою проєкту Hope є відбудова інфраструктури на постраждалих від бойових дій територіях, на деокупованих та постраждалих регіонах України. Кошти також надаватимуться власникам осель на ремонт у багатоквартирних та приватних будинках, які зазнали помірних пошкоджень і не потребують капітального ремонту.

Нагадаємо, у листопаді Міжнародний валютний фонд (МВФ) та Україна досягли угоди на рівні персоналу щодо другого перегляду механізму розширеного фінансування (EFF), який дозволить отримання траншу в розмірі приблизно 900 млн доларів.

Зазначимо, в липні цього року МВФ оприлюднив оновлений меморандум з Україною про економічну та фінансову політику в межах програми розширеного фінансування (Extended Fund Facility – EFF). Україна, згідно з документом, взяла на себе низку зобов'язань з виконання так званих структурних маяків МВФ, щоб отримати від Фонду наступні транші. Тоді ж від МВФ Україна отримала другий транш кредиту у розмірі майже $890 млн. На початку жовтня вперше за три останні роки Україну відвідала місія МВФ.

Загалом чотирирічна програма МВФ розширеного фінансування (EFF), затверджена в березні 2023 року, передбачає виділення для України $15,6 млрд. Перший транш фінансування у обсязі $2,7 млрд було надано одразу.