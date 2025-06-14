Єдиний уцілілий у авіатрощі Air India розповів подробиці трагедії

Наразі 40-річний чоловік перебуває в лікарні

Рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився 12 червня неподалік від аеропорту Ахмедабада. Один чоловік вижив після авіакатастрофи та дав коротке інтерв'ю, передає «Главком».

Вижившим у авіакатастрофі виявився громадянин Великої Британії 40-річний Вішваш Кумар Рамеш.

«Я не знаю, як я вижив. У якийсь момент я думав, що теж загину. Але коли розплющив очі, то зрозумів, що я живий, і спробував відстібнутися від крісла і втекти, куди тільки міг. На моїх очах загинули стюардеса та інші пасажири.

Мені здалося, що літак зупинився в повітрі на 5-10 секунд. У літаку увімкнулося зелене та біле освітлення салону. Я відчув, як збільшується тяга двигуна, щоб літак піднявся вгору, але він на швидкості врізався в будівлю.

Той бік літака, де перебував я, приземлився на першому поверсі хостелу. Я бачив, що зовні літака було вільне місце, тому коли двері поруч зі мною вилетіли – я спробував втекти через цей невеликий простір, і мені вдалося. Я досі не знаю, як мені вдалося втекти», –розповів він.

Наразі 40-річний чоловік перебуває в лікарні.

Ще з'явилась історія жінки, яка мала сісти на літак рейсу AI171 авіакомпанії Air India до Лондона, яка дивом врятувалась.

Жінка на ім'я Бхуми Чаухан пропустила посадку на рейс, вона затрималась через затор лише на 10 хвилин. Ці хвилили в заторі і врятували їй життя.

Чаухан дала декілька коментарів телеканалу Republic TV: «Не можу знайти слів, щоб це пояснити… Я абсолютно спустошена, дізнавшись про загибель людей. У мене буквально тремтить тіло».

До слова, за кілька годин до того, як сталася руйнівна трагедія, усміхнене селфі зафіксувало момент надії, любові та нових починань. На знімку, який нині шириться мережею, лікар Пратік Джоші, його дружина Комі Вяс і троє маленьких дітей сидять на борту літака Air India рейсу AI-171 – готові розпочати нове життя в Лондоні.

Та за кілька хвилин літак упав на житловий квартал в Ахмадабаді, забравши життя всієї родини.

Першою причиною авіакатастрофи могла бути відмова двигуна або силової установки літака.