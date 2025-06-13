Літав впав через помилку пілотів? Чотири можливі причини катастрофи Boeing

Першою причиною авіакатастрофи могла бути відмова двигуна або силової установки літака

Рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився 12 червня неподалік від аеропорту Ахмедабада. До цього літаки серії Boeing 787-8 мали бездоганну історію безпеки. Очікується, що «чорна скринька» дасть остаточні відповіді на деякі питання, але авіаційні експерти та посадовці обмежилися чотирма ймовірними сценаріями, які могли призвести до падіння літака майже одразу після зльоту. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на India Today.

Відмова двигуна

Першою причиною могла бути відмова двигуна або силової установки літака – ця версія підтверджується свідченнями очевидців і даними відстеження польоту, які вказують на те, що літак мав труднощі з набором висоти з моменту зльоту. Аналітики вважають, що несподівана втрата тяги в одному або обох двигунах, спричинена катастрофічною механічною поломкою, спалахом полум'я або через проблеми з паливною системою, могла залишити екіпажу мало часу і контролю над ситуацією.

Пташина тривога

Міжнародний аеропорт в Ахмадабаді має історію інцидентів зіткнення з птахами. Авіаційні експерти і колишні пілоти, які здійснювали польоти в Ахмадабад, вважають, що зіткнення з птахом або кілька зіткнень з птахами можуть бути дуже ймовірною причиною авіакатастрофи.

Аеропорт розташований відносно недалеко від пташиних притулків, одним з яких є пташиний заповідник на озері Тол. Комплекс аеропорту має великі відкриті ділянки землі з травою і чагарниками – ідеальні мисливські угіддя для птахів.

Механічна або електрична несправність

Boeing 787 Dreamliner – це сучасний літальний апарат, але, як і будь-яка машина, він не застрахований від механічних проблем. Проблеми з гідравлікою, системами управління польотом або електронікою літака можуть обернутися великою катастрофою, якщо вони трапляться під час зльоту, залишаючи пілотам мінімум часу на корекцію курсу.

Момент падіння і місце катастрофи рейсу 171 авіакомпанії Air India в Ахмедабаді.



Літак упав у житловому районі, у мережі пишуть, що на лікарню.



📹 Clash Report pic.twitter.com/U9EFgfEzHZ — ГЛАВКОМ (@GLAVCOM_UA) June 12, 2025

Людська помилка

Четвертою потенційною, але менш вірогідною причиною падіння літака, принаймні наразі, є помилка пілота або проблема з конфігурацією системи. Експерти зі стабільності літаків не висловлювалися з цього приводу, припускаючи, що літак явно перебував у низькому положенні носа (через втрату потужності), а не через неправильно оцінені вхідні дані системи управління.

Ба більше, капітан Суміт Сабхарвал, який керував польотом, мав 8 200 годин нальоту на 787 Dreamliner, а загальний наліт за свою тридцятирічну кар'єру склав близько 15 тис. годин. Перший пілот Клайв Кундер мав близько 1100 годин нальоту на літаках такого типу.

Проте, як зауважує видання, людська помилка є спільним знаменником у глобальних авіакатастрофах, і ця можливість буде ретельно вивчена після того, як будуть знайдені і вивчені записи розмов у кабіні пілотів.

У мережі з'являються припущення щодо недостатнього досвіду екіпажу. Зокрема, лунають зауваження щодо кількості годин нальоту та непідтверджені припущення, що помилка в роботі екіпажу могла спричинити фатальні наслідки. Дехто пише, що «здавалося, ніби хтось випадково підняв клапани замість шасі», натякаючи на можливе неправильне керування системами літака.

скриншот

Нагадаємо, рейс Air India AI171, що прямував до Лондона, з 242 пасажирами на борту, розбився неподалік від аеропорту Ахмедабада. Серед пасажирів перебували 169 громадян Індії, 53 – Великої Британії, один громадянин Канади та сім із Португалії.

Як повідомлялося, попри руйнівні наслідки авіакатастрофи літака Air India поблизу Ахмедабада, місцева поліція повідомила про дивовижний випадок порятунку однієї людини. Чоловіка госпіталізовано до лікарні. Обставини його порятунку залишаються незрозумілими, але припускається, що деякі частини літака могли залишитися цілими після аварії.