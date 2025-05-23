Літак, який перебував за 3 км від місця посадки, не долетів через туманну погоду

На борту були ексбарабанщик The Devil Wears Prada Деніел Вільямс та музичний агент Дейв Шапіро

Приватний літак на борту з шістьма людьми упав на житловий будинок у районі Сан-Дієго. Його мешканці врятувалися, однак пасажири та пілот літака вважаються загиблими. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на Associated Press.

Зазначається, що літак не долетів до аеродрому через туманну погоду, врізавшись в лінію електропередач, а потім впав на житловий будинок. Через розлив авіаційного палива на місці падіння літака сталася масштабна пожежа: постраждали понад 10 будинків і згоріли понад 12 автомобілів. Восьмеро мешканців отримали травми і отруїлися димом, щонайменше 100 людей було евакуйовано.

фото: AP

За даними Федерального управління цивільної авіації, на борту літака перебувало шестеро людей. Влада все ще перевіряє місце події та вилучає тіла, перш ніж оприлюднити офіційну кількість та ідентифікувати загиблих, хоча, як вважається, на борту літака немає жодного живого.

Як зазначають ЗМІ, в авіакатастрофі загинули ексбарабанщик металкор-гурту The Devil Wears Prada Деніел Вільямс та співзасновник Sound Talent Group, музичний агент Дейв Шапіро. Гурт The Devil Wears Prada також опублікував у соціальних мережах повідомлення про загибель Деніела.

Нагадаємо, у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France. Пілоти змогли катапультуватися і вижили.

Винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Також «Главком» писав, що у Міжнародному аеропорту Денвера під час посадки загорівся пасажирський літак American Airlines у четвер, 13 березня. Внаслідок інциденту понад 175 пасажирів та членів екіпажу були евакуйовані.

Раніше у Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком пристарілих.

До слова, Рада Міжнародної організації цивільної авіації визнала Російську Федерацію відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року.