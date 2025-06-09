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Один із найбільших пасажирських літаків здійснив екстрену посадку в Азербайджані

Катерина Іванова
glavcom.ua
Катерина Іванова
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Один із найбільших пасажирських літаків здійснив екстрену посадку в Азербайджані
Airbus A380 вважається найбільшим пасажирським літаком у світовій авіації
фото: Alan Wilson

Причиною раптової посадки стало погіршення самопочуття одного з пасажирів на борту

Пасажирський літак авіакомпанії Qantas Airlines, що виконував рейс за маршрутом Лондон – Сінгапур, здійснив вимушену посадку в Міжнародному аеропорту імені Гейдара Алієва в Баку. Як передає «Главком», про це повідомляє OXU.az.

У Службі зі зв'язків з громадськістю міжнародних аеропортів Азербайджану пояснили, що причиною запиту стало раптове погіршення самопочуття одного з пасажирів на борту. Літак Airbus A380 успішно приземлився о 07:55 за місцевим часом.

Пасажиру негайно надали медичну допомогу на місці. Наразі триває процес необхідної медичної оцінки та спостереження за станом його здоров'я.

Airbus A380 вважається найбільшим пасажирським літаком у світовій авіації. Цей двопалубний чотиридвигунний авіалайнер здатний перевозити сотні пасажирів і може приземлятися лише у міжнародних аеропортах, які відповідають спеціальним технічним стандартам.

Нагадаємо, у неділю, 8 червня, в окрузі Коффі, штат Теннессі, зазнав аварії літак, на борту якого перебували понад десяток людей. За попередніми даними, інцидент стався неподалік міста Таллахома, приблизно за 60 миль на південь від Нешвілла.  За наявною інформацією, на борту літака перебувало від 16 до 20 осіб. Частину пасажирів було евакуйовано до найближчих лікарень авіаційним транспортом. Інші постраждалі отримали медичну допомогу на місці події.

Також у Франції під час тренувального польоту зіткнулися два реактивні літаки Alpha Jet з пілотажної групи Patrouille de France. Пілоти змогли катапультуватися і вижили.

Винищувач Народно-визвольної армії Китаю (НВАК) зазнав аварії під час навчань у провінції Хайнань. Зазначається, що пілот винищувача встиг катапультуватись із парашутом, а літак майже вертикально увійшов у землю і вибухнув.

Раніше у Сполучених Штатах Америки 9 березня в окрузі Ланкастер, штат Пенсільванія, сталася авіакатастрофа. Невеликий літак з п'ятьма пасажирами на борту розбився на стоянці поруч з будинком пристарілих.

До слова, Рада Міжнародної організації цивільної авіації визнала Російську Федерацію відповідальною за збиття пасажирського літака рейсу MH17 в липні 2014 року.

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Теги: літак Азербайджан авіація авіаперевезення

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