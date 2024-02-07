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Євросоюз введе нові санкції проти Росії 24 лютого: деталі

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Євросоюз введе нові санкції проти Росії 24 лютого: деталі
Європейський союз готується запровадити санкції проти Росії
фото: armyinform

До санкційного списку увійдуть кілька десятків російських та білоруських військових

Європейський союз готується запровадити чергові санкції проти РФ через широкомасштабну військову агресію проти України. Новий, 13-й пакет санкцій, планують оголосити 24 лютого, на другу річницю повномасштабного вторгення. Про це пише EUobserver.

За словами кількох дипломатів ЄС, до санкційного списку увійдуть, зокрема, кілька десятків російських та білоруських військових, які задіяні в веденні бойових дій проти України. Також санкції будуть запроваджені щодо громадян РФ, які причетні до незаконної депортації та викрадень українських дітей.

Зазначається, що у «чорному списку» згадується кілька компаній поза Євросоюзом, які допомагають Росії отримати заборонені компоненти зброї попри введені міжнародні санкційні обмеження.

Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила Європейському парламенту про введення санкції в «символічний» день 24 лютого.

Як пише видання, 13-й пакет санкцій не включає нове ембарго ЄС на російські метали, зріджений газ або ядерні компанії, оскільки його потрібно було швидко погодити після введення 12-го пакета санкцій проти Росії 19 грудня, встигнувши до 24 лютого.

Нагадаємо, у суботу, 3 лютого Єврокомісія мала розпочати обговорення з країнами-членами Євросоюзу деталей 13-го пакету санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, Європейська комісія не планує включати нові обмеження на імпорт до 13-го пакету санкцій проти Росії, який буде «найслабшим» з усіх ухвалених.

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Теги: Європарламент Єврокомісія Європейський союз санкції

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