Євросоюз введе нові санкції проти Росії 24 лютого: деталі

До санкційного списку увійдуть кілька десятків російських та білоруських військових

Європейський союз готується запровадити чергові санкції проти РФ через широкомасштабну військову агресію проти України. Новий, 13-й пакет санкцій, планують оголосити 24 лютого, на другу річницю повномасштабного вторгення. Про це пише EUobserver.

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За словами кількох дипломатів ЄС, до санкційного списку увійдуть, зокрема, кілька десятків російських та білоруських військових, які задіяні в веденні бойових дій проти України. Також санкції будуть запроваджені щодо громадян РФ, які причетні до незаконної депортації та викрадень українських дітей.

Зазначається, що у «чорному списку» згадується кілька компаній поза Євросоюзом, які допомагають Росії отримати заборонені компоненти зброї попри введені міжнародні санкційні обмеження.

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Раніше президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн повідомила Європейському парламенту про введення санкції в «символічний» день 24 лютого.

Як пише видання, 13-й пакет санкцій не включає нове ембарго ЄС на російські метали, зріджений газ або ядерні компанії, оскільки його потрібно було швидко погодити після введення 12-го пакета санкцій проти Росії 19 грудня, встигнувши до 24 лютого.

Нагадаємо, у суботу, 3 лютого Єврокомісія мала розпочати обговорення з країнами-членами Євросоюзу деталей 13-го пакету санкцій проти Росії.

Як повідомлялося, Європейська комісія не планує включати нові обмеження на імпорт до 13-го пакету санкцій проти Росії, який буде «найслабшим» з усіх ухвалених.