«Ми не одержували жодних грошей». Ветеран і політик Юхновський порівняв нинішню війну з Другою світовою

«То були зовсім інші обставини, ніж ті, в яких перебувають теперішні солдати»

Під час Другої світової війни солдати Червоної армії не одержували жодних грошей, хоча під час служби доводилося навіть спати просто на землі. Про це в інтерв’ю «Главкому» розповів академік Національної академії наук, фізик-теоретик та екснардеп Ігор Юхновський, який у ті часи був сапером і мінером.

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«То були зовсім інші обставини, ніж ті, в яких перебувають теперішні солдати. І ми не одержували жодних грошей. То була війна, і я був чесним солдатом тієї війни», – пригадав він.

Юхновський додав, що солдати Червоної армії спали в лісах просто на землі. За його словами, вогонь горів цілими днями, а ввечері попіл закривали плащ-палаткою, «двоє солдатів лягали по краях, а третій їх укривав ще двома плащ-палатками і тоді всередину залазив».

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«На ранок всі вставали з опухлими обличчями, бо там повітря доброго не було. Пам'ятаю, коли я прийшов з постового чергування, горів вогонь у величезній палатці, а навколо на землі спали солдати. Їх було так багато, що не було де прилягти, але я десь коло вогню знайшов три колоди: одну – під голову, одну – десь під дупу і одну – коло спини. І так на трьох колодах заснув, щоправда, спалив половину шинелі, але старшина тут же замінив мені на нову англійську», – розповів академік Національної академії наук.

Ігор Юхновський наголосив, що у теперішній війні найголовніше – фронт, де Україна має «здобути ряд блискучих перемо»г. На його думку, генеральний штаб США і НАТО розуміють, що потрібно надати нашій країні «найсучаснішу і найефективнішу зброю».

Нагадаємо, Юхновський заявив, що для початку переговорів з РФ окупанти мають залишити територію України разом зі своїми мінами. Він додав, що РФ ніколи не тримала слова перед будь-ким у світі, і не буде цього робити – за його словами, росіяни «за природою нікчемні люди». Академік Національної академії наук переконаний, що для перемоги Україні потрібна потужна допомога від світу.