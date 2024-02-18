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Зеленський заявив, що Україна погодила безпекові угоди ще з кількома державами

Діана Гасюк
glavcom.ua
Зеленський заявив, що Україна погодила безпекові угоди ще з кількома державами
Президент назвав підписані з Німеччиною та Францією угоди дуже важливими і потужними
фото з відкритих джерел

Зеленський підкреслив, що десятирічні безпекові угоди є гарантіями безпеки для українців, якщо агресія повернеться після закінчення війни

Україна погодила двосторонні безпекові угоди ще з кількома державами, окрім вже підписаних із Британією, Францією та Німеччиною. Про це президент України Володимир Зеленський повідомив в коментарі телеканалу Інтер, передає «Укрінформ».

«Три угоди є, була розмова ще із кількома країнами. Погоджено ще кілька угод, і ми будемо нарощувати безпекові гарантії», – сказав Зеленський.

Очільник України наголосив, що уже підписані угоди із Францією та Німеччиною є потужним інструментом підтримки України. Зокрема, щодо надання пакета допомоги від Франції уже є рішення президента Емануеля Макрона. Деталі Зеленський не розкрив.

Зеленський також підкреслив, що десятирічні безпекові угоди є гарантіями безпеки для українців, якщо агресія повернеться після закінчення війни. Крім того, вони включають допомогу у відновленні країни.

Як повідомлялося, у Франції в Єлисейському палаці президент Франції Еммануель Макрон і президент України Володимир Зеленський підписали угоду про безпеку між двома країнами.

Також президент України Володимир Зеленський і канцлер Німеччини Олаф Шольц підписали договір про співпрацю у сфері безпеки. Угода охоплюватиме довгострокові зобов’язання щодо безпеки та підтримки України.

Угода включає дипломатичні, економічні і військові заходи на випадок нової агресії росіян. Договір підписано на десять років з можливістю продовження. 

Зокрема 12 січня Україна та Британія уклали безпекову угоду. Президент Володимир Зеленський на зустрічі з Ріші Сунаком у Києві назвав її безпрецедентною та історичною.

Відповідно до угоди Велика Британія надаватиме Україні «постійну та всебічну підтримку» протягом наступного десятиліття. Зокрема, Лондон обмінюватиметься з Україною розвідданими, допомагатиме з кібербезпекою, військовою підготовкою та посилить оборонно-промислову співпрацю.

Теги: агресія Олаф Шольц безпека президент Еммануель Макрон Україна Володимир Зеленський Велика Британія військові Ріші Сунак

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