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Сенат США закликав запровадити санкції проти Угорщини

Діана Гасюк
glavcom.ua
Сенат США закликав запровадити санкції проти Угорщини
Прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан
фото з відкритих джерел

Докори з боку Вашингтона посилюють європейське невдоволення Орбаном, який поставив під сумнів зобов’язання Заходу захистити Україну від вторгнення Росії 

Білий дім повинен розглянути можливість введення санкцій проти Угорщини. Таку думку висловили одразу кілька сенаторів Конгресу США включно з очільником Комітету з міжнародних відносин Беном Кардіном, передає Bloomberg.

За словами Бена Кардіна, чинний прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан є «найменш надійним» союзником НАТО, який викликає зростаюче обурення серед партнерів. Кардін зокрема засудив затягування Орбаном виділення макрофінансової допомоги України від Європейського Союзу, а також зволікання із схваленням вступу Швеції в НАТО. 

З огляду на це, на думку Кардіна, Білому дому слід зважити можливість запровадження санкцій і скасування безвізового режиму для громадян Угорщини.

Двоє інших сенаторів – демократ Жанна Шахін і республіканець Том Тілліс – заявили, що Орбан ризикує «безповоротно зіпсувати» відносини Угорщини зі США та НАТО, якщо він не посприяє вступу Швеції до військового альянсу.

Видання зазначає, що ці докори з боку Вашингтона посилюють європейське невдоволення Орбаном, який поставив під сумнів зобов’язання Заходу захистити Україну від вторгнення Росії та підтримував зв’язки з Москвою. 

Усі троє сенаторів відзначили у спільній заяві, що через бездіяльність Угорщини щодо прийняття Швеції в НАТО «і час, і терпіння спливають».

Раніше повідомлялося, що високопоставлені американські законодавці хочуть, щоб Угорщина якнайшвидше схвалила вступ Швеції до НАТО. 

Як відомо, на вимогу опозиційних партій парламент Угорщини планує зібратися в понеділок для розгляду ратифікації заявки Швеції про вступ до НАТО. Очікується, що це питання стоятиме на порядку денному.  

Теги: парламент Сенат США Віктор Орбан Угорщина санкції міністр

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