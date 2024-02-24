Спікер парламенту Молдови: Україна захищає не тільки себе, а й усю Європу

Ігор Гросу просить світ не забувати про значення боротьби українців

Спікер молдовського парламенту Ігор Гросу, який представляє провладну партію «Дія та солідарність» (PAS), у інтерв’ю «Главкому» наголосив, що усьому світу треба пам’ятати, що Україна захищає не тільки себе, а й весь ЄС.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Політик зазначив, що його країна уважно спостерігає за розвитком подій в Україні, і додав, що вірить в те, що Захід прийме необхідні рішення щодо постачання озброєння, на які всі чекають.

«Дуже чекаємо, коли це рішення нарешті приймуть і Сполучені Штати Америки. Ми, у свою чергу, також дуже цінуємо рішення Данії надати Україні всю артилерію, рішення Норвегії, низки країн. Усьому світу варто пам’ятати, що Україна захищає не тільки себе, а й всю Європу», – підкреслив він.

Будь ласка, читайте текст після реклами

Гросу наголосив, що, на його думку, Україна зараз потребує саме сучасного озброєння.

Нагадаємо, нещодавно у ЗМІ з'явилася інформація, що адміністрація Байдена працює над наданням Україні нових потужних балістичних ракет великої дальності. Зазначалося, що в разі схвалення Конгресом збільшення фінансування для України, США можуть включити ATACMS великої дальності в один із перших пакетів військової допомоги.

Як раніше повідомлялося, міністерство оборони Данії оголосило про новий пакет військової допомоги Україні на 1,7 млрд данських крон (близько 228 млн євро). Він передбачає боєприпаси для артилерії та ППО, безпілотники й допомогу в розмінуванні. У межах нової допомоги Данія у співпраці з Чехією профінансує придбання 15 тис. 155-мм артилерійських боєприпасів. Їх доставлять в Україну протягом кількох місяців.

До слова, Путін уже наступного тижня планує «відконсервувати» ще один конфлікт, аби відтягнути увагу від України і під вибори отримати хоч якусь «перемогу». Зокрема, на 28-го лютого у Придністровʼї заплановано проведення з’їзду так званих депутатів усіх рівнів, в рамках якого планується звернення до Москви щодо приєднання регіону до РФ.