Боррель повідомив, коли ЄС затвердить фонд військової допомоги Україні
Жозеп Боррель: «Перемога України є критично важливою не лише для України, а й для миру й стабільності в Європі»
Європейський союз зберігає позицію щодо підтримки України у боротьбі за свободу й незалежність та вже найближчими днями, імовірно, зможе створити фонд допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає «Укрінформ».
«Сьогодні відбулася змістовна дискусія щодо військової допомоги для України, щодо нашої єдності, а також щодо мирного майбутнього для України та її народу. Ми обговорили ситуацію на полі бою, ситуацію з військовими поставками, створення фонду допомоги для України, який, сподіваюся, буде погоджений протягом наступних днів у межах Європейського фонду миру», – сказав високий представник ЄС.
За його словами, перемога України критично важлива для миру й стабільності в Європі.
«Наша позиція залишається твердою. Україна потребує більшої та швидшої підтримки. Ця допомога має надійти зараз. Перемога України є критично важливою не лише для України, а й для миру й стабільності в Європі», – наголосив Боррель.
Раніше повідомлялося, що Європейський союз та країни-члени вже передбачили 21 млрд євро на військову підтримку України цього року.
Нагадаємо, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.
Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 млрд євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.
До слова, до березня 2024 року Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів.
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