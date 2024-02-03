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Боррель повідомив, коли ЄС затвердить фонд військової допомоги Україні

Діана Гасюк
glavcom.ua
Боррель повідомив, коли ЄС затвердить фонд військової допомоги Україні
Верховний представник ЄС з зовнішньої політики Жозеп Боррель
фото з відкритих джерел

Жозеп Боррель: «Перемога України є критично важливою не лише для України, а й для миру й стабільності в Європі»

Європейський союз зберігає позицію щодо підтримки України у боротьбі за свободу й незалежність та вже найближчими днями, імовірно, зможе створити фонд допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає «Укрінформ».

«Сьогодні відбулася змістовна дискусія щодо військової допомоги для України, щодо нашої єдності, а також щодо мирного майбутнього для України та її народу. Ми обговорили ситуацію на полі бою, ситуацію з військовими поставками, створення фонду допомоги для України, який, сподіваюся, буде погоджений протягом наступних днів у межах Європейського фонду миру», – сказав високий представник ЄС.

За його словами, перемога України критично важлива для миру й стабільності в Європі.

«Наша позиція залишається твердою. Україна потребує більшої та швидшої підтримки. Ця допомога має надійти зараз. Перемога України є критично важливою не лише для України, а й для миру й стабільності в Європі», – наголосив Боррель.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз та країни-члени вже передбачили 21 млрд євро на військову підтримку України цього року.

Нагадаємо, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 млрд євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни. 

До слова, до березня 2024 року Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів. 

Теги: незалежність Україна Європейський союз перемога фінансування військова допомога

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