Боррель повідомив, коли ЄС затвердить фонд військової допомоги Україні

Жозеп Боррель: «Перемога України є критично важливою не лише для України, а й для миру й стабільності в Європі»

Європейський союз зберігає позицію щодо підтримки України у боротьбі за свободу й незалежність та вже найближчими днями, імовірно, зможе створити фонд допомоги Україні в рамках Європейського фонду миру. Про це заявив високий представник ЄС Жозеп Боррель, передає «Укрінформ».

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Сьогодні відбулася змістовна дискусія щодо військової допомоги для України, щодо нашої єдності, а також щодо мирного майбутнього для України та її народу. Ми обговорили ситуацію на полі бою, ситуацію з військовими поставками, створення фонду допомоги для України, який, сподіваюся, буде погоджений протягом наступних днів у межах Європейського фонду миру», – сказав високий представник ЄС.

За його словами, перемога України критично важлива для миру й стабільності в Європі.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Наша позиція залишається твердою. Україна потребує більшої та швидшої підтримки. Ця допомога має надійти зараз. Перемога України є критично важливою не лише для України, а й для миру й стабільності в Європі», – наголосив Боррель.

Раніше повідомлялося, що Європейський союз та країни-члени вже передбачили 21 млрд євро на військову підтримку України цього року.

Нагадаємо, усі 27 лідерів країн-членів ЄС домовилися про додатковий пакет підтримки України обсягом 50 млрд євро в межах бюджету ЄС.

Пропозиції Єврокомісії передбачають створення так званого Українського фонду в обсязі 50 млрд євро на наступні чотири роки, які забезпечать сталу підтримку для України зараз, а також у перспективі, під час повоєнного відновлення країни.

До слова, до березня 2024 року Україна отримає половину від обіцяного Європейським Союзом мільйона артилерійських снарядів.