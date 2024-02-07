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Євросоюз розпочав юридичний процес проти Угорщини

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Євросоюз розпочав юридичний процес проти Угорщини
Єврокомісія вже надіслала лист Будапешту з офіційним повідомленням про юридичну процедуру
фото з відкритих джерел

Угорський закон «про захист суверенітету» порушує низку фундаментальних цінностей ЄС

Європейський Союз розпочав юридичну процедуру проти Угорщини через її так званий закон «про захист суверенітету», який, за словами незалежних ЗМІ та громадських організацій, спрямований на їхнє залякування. Про це Єврокомісія повідомила на своєму сайті.

Європейська комісія надіслала лист Будапешту з офіційним повідомленням. Це є першим кроком, який може призвести до потенційного судового позову.

У листі йдеться про те, що закон порушує низку фундаментальних цінностей ЄС, включаючи демократію, право на справедливий судовий розгляд, а також правила захисту даних і внутрішнього ринку.

Минулого тижня в Угорщині розпочало роботу нове Агентство із захисту суверенітету, очолюване колишнім керівником проурядових ЗМІ.

У середу угорський форинт впав на 0,6% щодо євро до найслабшого рівня за останній тиждень.

Нагадаємо, депутати від партії угорського прем'єр-міністра Віктора Орбана бойкотували парламентське засідання щодо вступу Швеції до НАТО, що призведе до подальшого гальмування приєднання країни до Альянсу.

До слова, кілька сенаторів Конгресу США включно з очільником Комітету з міжнародних відносин Беном Кардіном заявили, що Білий дім повинен розглянути можливість введення санкцій проти Угорщини.

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Теги: суд Єврокомісія Угорщина Віктор Орбан Європейський союз

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