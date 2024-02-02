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США посилюють тиск на Угорщину в питанні схвалення членства Швеції в НАТО

Діана Гасюк
glavcom.ua
США посилюють тиск на Угорщину в питанні схвалення членства Швеції в НАТО
фото з відкритих джерел

Комітет Сенату з міжнародних відносин Бен Кардін заявив, що має «глибоке занепокоєння» з приводу курсу нинішнього уряду Угорщини

Високопоставлені американські законодавці хочуть, щоб Угорщина якнайшвидше схвалила вступ Швеції до НАТО. Про це повідомляє Reuters.

Стверджується, що Будапешт ризикує завдати непоправної шкоди своїм відносинам із Вашингтоном, якщо він не зробить жодних дій. Комітет Сенату з міжнародних відносин Бен Кардін заявив, що має «глибоке занепокоєння» з приводу курсу нинішнього уряду Угорщини.

«Партнери не роблять таких речей. І я запитую, чи є вони надійним союзником у нашій програмі безвізового режиму», – заявив він на прес-конференції.

Сенатори Джин Шахін, демократ, і Том Тілліс, республіканець, які є співголовами сенатської групи спостерігачів НАТО, опублікували заяву, яка закликає Угорщину змінити курс.

«Бездія Угорщини ризикує завдати непоправної шкоди її відносинам зі Сполученими Штатами та НАТО», – заявили у своєму зверненні сенатори.

Угорщина на сьогодні є єдиним членом НАТО, який не схвалив заявку Швеції на вступ до альянсу.

Як повідомлялося, на вимогу опозиційних партій парламент Угорщини планує зібратися в понеділок для розгляду ратифікації заявки Швеції про вступ до НАТО. Очікується, що це питання стоятиме на порядку денному. 

Як відомо, президент Фінляндії Саулі Ніїністе привітав рішення Великих національних зборів Туреччини, які схвалили законопроєкт про ратифікацію вступу Швеції до НАТО. На його думку, яку він висловив на своїй сторінці у соціальній мережі X, цей крок підвищить безпеку у регіоні Балтійського моря.

Раніше стало відомо, що члени Великих національних зборів Туреччини схвалили проект закону, який передбачає ратифікацію протоколу про вступ Швеції до Північноатлантичного альянсу. Голосування відбулося під час засідання парламентської генасамблеї. З 346 депутатів за ініціативу висловилися 287, 55 депутатів були проти, і чотири парламентарі вважали за краще утриматися. Для остаточної ратифікації протоколу про вступ Швеції в Альянс свій підпис під рішенням парламенту має поставити президент Реджеп Таїп Ердоган. Тепер Угорщина залишається останньою країною, яка не схвалила вступ Швеції в НАТО.

Протокол про прийняття Швеції до Альянсу на ратифікацію до парламенту направив 23 жовтня 2023 року президент Туреччини Реджеп Тайїп Ердоган. Генсек НАТО Єнс Столтенберг припускав, що скандинавська країна остаточно стане членом блоку не пізніше кінця листопада, але питання досі не вирішене.

Нагадаємо, Швеція подала заявку на вступ до НАТО ще у 2022 році. Щоб країна стала частиною Альянсу, її заявку повинні ратифікувати всі країни-члени. Основна претензія Туреччини до Швеції полягала в тому, що Анкара звинувачувала країну в приховуванні членів бойових груп, яких Туреччина вважає терористами. Йдеться про заборонену в Туреччині Робітничу партію Курдистану.

Після того, як Стокгольм оголосив про посилення антитерористичного законодавства, президент Ердоган попросив парламент запустити процес ратифікації шведської заявки.

Теги: НАТО законопроєкт Єнс Столтенберг Анкара Угорщина Будапешт Швеція Туреччина

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