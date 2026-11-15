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ЄС висадив десант на танкер тіньового флоту РФ в Середземному морі

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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ЄС висадив десант на танкер тіньового флоту РФ в Середземному морі
Огляд підтвердив, що судно MV Midag плавало під фальшивим прапором
фото: Кая Каллас/Х

Перевірка проводилася відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права

Сили військово-морської операції Європейського Союзу Irini 13 листопада затримали у Середземному морі танкер MV Midag, що належить до тіньового флоту РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на високу представницю Європейського союзу із закордонних справ і політики безпеки Каю Каллас.

«Огляд, проведений відповідно до статті 110 Конвенції ООН з морського права, підтвердив, що судно MV Midag плавало під фальшивим прапором. ЄС і надалі буде протидіяти діяльності російського тіньового флоту як на морі, так і дипломатичними засобами», – йдеться у повідомленні.

ЄС висадив десант на танкер тіньового флоту РФ в Середземному морі фото 1
фото: Кая Каллас/Х
ЄС висадив десант на танкер тіньового флоту РФ в Середземному морі фото 2
фото: Кая Каллас/Х

Каллас наголосила, що у понеділок міністри закордонних справ ЄС мають затвердити нові санкції проти Росії, зокрема щодо банків, покупців та компаній, що підтримують тіньовий флот.

Нагадаємо, нещодавно посли країн Європейського Союзу погодили розширення санкцій проти Росії, включивши до відповідних списків 145 фізичних осіб та організацій. Обмеження охоплюють російський фінансовий сектор, енергетичні підприємства, структури тіньового флоту, а також осіб, причетних до гібридних атак, кібератак і поширення дезінформації.

Теги: флот РФ Кая Каллас Європейський Союз

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