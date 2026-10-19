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Капітан судна, який вивіз з України понад 54 тис. тонн украденого зерна, отримав підозру

Єгор Голівець
glavcom.ua
Єгор Голівець
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Капітан судна, який вивіз з України понад 54 тис. тонн украденого зерна, отримав підозру
Капітану російського судна повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни
фото: СБУ

Російське судно двічі перевезло понад 54 тис. тонн викраденої української пшениці

Офіс генерального прокурора повідомив про підозру капітану російського судна Matros Pozynich, який, за даними слідства, забезпечив незаконне вивезення понад 54 тис. тонн українського зерна з тимчасово окупованої території України. Пшеницю перевозили до Сирії під виглядом російської продукції, а для приховування маршруту капітан вимикав систему відстеження судна. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Офіс генерального прокурора.

За даними джерел «Главкома» у правоохоронних органах, підозрюваним є Єлагін Микола Олександрович.

Як встановили правоохоронці, у листопаді 2022 року та січні 2023 року капітан забезпечив незаконні заходження російського судна до Севастопольського морського порту, який закритий для судноплавства після окупації Криму.

На тимчасово окупованій території на борт суховантажу завантажували українську пшеницю, якою, за даними слідства, протиправно заволоділи представники держави-агресора.

Загалом двома рейсами росіяни вивезли 54 374 тонни українського зерна. Першу партію обсягом 27 074 тонни перевезли в листопаді 2022 року. Ще 27 300 тонн пшениці вивезли в січні 2023 року.

Вантаж транспортували в напрямку порту Латакія в Сирії. При цьому українське зерно представляли як продукцію російського походження.

Слідство також встановило, що капітан вживав заходів для приховування фактичного маршруту судна та його перебування в окупованому Криму.

Зокрема, він періодично вимикав автоматичну ідентифікаційну систему AIS, яка використовується для визначення місцезнаходження та відстеження переміщення морських суден.

Крім того, капітан передавав недостовірні відомості про місцезнаходження суховантажу. За даними правоохоронців, таким чином він намагався приховати незаконні заходження до закритого Севастопольського порту.

За процесуального керівництва прокурорів Офісу Генерального прокурора капітану російського судна повідомили про підозру у порушенні законів та звичаїв війни.

Його дії кваліфікували за частиною першою статті 438 Кримінального кодексу України, яка передбачає відповідальність за порушення законів та звичаїв війни, а також за частиною другою статті 332-1 КК України – порушення порядку в'їзду на тимчасово окуповану територію України та виїзду з неї. Досудове розслідування здійснюють слідчі Головного слідчого управління Служби безпеки України за оперативного супроводу відповідного підрозділу СБУ.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що російське судно Matros Pozynich вже фігурувало в історії з незаконним вивезенням українського зерна. У квітні 2022 року суховантаж завантажив в окупованому Криму 27 тис. тонн збіжжя та спробував доставити його до Єгипту. Однак завдяки втручанню українських дипломатів єгипетська сторона відмовилася приймати вантаж, після чого судно змінило маршрут у напрямку Лівану та Сирії.

Теги: Крим росія Сирія зерно флот РФ

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