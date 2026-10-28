Німеччина заблокувала ідею особливого членства Канади в ЄС через Україну – FT

Берлін наполягає на збереженні поняття «асоційоване членство» для проміжного етапу вступу України до ЄС

Берлін виступив проти використання терміна «асоційоване членство» для Канади, оскільки раніше пропонував такий формат для України

Німеччина виступила проти надання Канаді статусу «асоційованого члена» Європейського Союзу напередодні саміту в Монреалі. Причиною стала позиція Берліна щодо України, для якої німецька сторона раніше пропонувала аналогічний формат як проміжний етап на шляху до повноправного членства. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на Financial Times.

За даними видання, президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн ще минулого місяця анонсувала можливість надання Канаді нового статусу. Однак у законодавстві ЄС такого формату наразі немає, а держави-члени досі не погодили його зміст.

Берлін заперечує насамперед проти назви «асоційоване членство». Раніше цього року Німеччина пропонувала використати її для України, щоб позначити перехідний етап до повноцінного вступу в Євросоюз.

Водночас частина європейських столиць побоюється, що запровадження нового статусу створить плутанину між різними категоріями партнерів ЄС.

Зокрема, Україна має статус кандидата на вступ, Норвегія користується привілейованим доступом до єдиного ринку на підставі окремих домовленостей, а інші держави співпрацюють із Брюсселем у межах угод про асоціацію.

Один із посадовців ЄС пояснив Financial Times, що для Канади розглядають особливий формат партнерства, який максимально наблизить країну до Євросоюзу, але не передбачатиме повноправного членства.

Попри суперечки навколо назви нового статусу, Брюссель та Оттава продовжують працювати над ініціативою «Альянс майбутнього».

Вона передбачає розширення торговельної угоди CETA, інтеграцію ланцюгів постачання, збільшення експорту канадської критично важливої сировини до Європи, а також поглиблення цифрової співпраці та інвестицій.

На відміну від ідеї «асоційованого членства», ця ініціатива має широку підтримку держав ЄС.

Питання майбутніх відносин Євросоюзу та Канади планують обговорити на саміті в Монреалі 29–30 жовтня за участю прем'єр-міністра Канади Марка Карні, президентки Єврокомісії Урсули фон дер Ляєн та президента Європейської ради Антоніу Кошти.

Нагадаємо, раніше «Главком» повідомляв, що Франція та Німеччина запропонували Україні модель асоційованого членства в ЄС. Вона передбачає поступову інтеграцію до європейських інституцій без усіх прав повноправного члена Союзу.

Також «Главком» писав, що Урсула фон дер Ляєн у вересні запропонувала надати Канаді статус асоційованого члена ЄС. Водночас реалізація ініціативи потребує згоди держав-членів та розроблення відповідного механізму.