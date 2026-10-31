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Каллас прокоментувала участь Лаврова в зустрічі G20

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Каллас прокоментувала участь Лаврова в зустрічі G20
Каллас зазначила, що Росія, судячи з усього, не готова рухатися вперед у мирних переговорах
фото: EPA/UPG

Глава дипломатії ЄС зазначила, що на зустрічі глав МЗС країн G20 Лавров озвучував брехливу інформацію

Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що очільник МЗС РФ Сергій Лавров не продемонстрував жодної готовності до мирних переговорів на зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи двадцяти». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на The Guardian.

«Ми обговорювали велику геополітичну кризу, зокрема ситуацію в Україні, і нам вдалося прямо поставити це питання Сергію Лаврову. Звісно, він висунув чимало брехні, чимало неправдивих тверджень, які ми також змогли тоді спростувати», – сказала Кая Каллас.

Очільниця європейської дипломатії зазначила, що Росія, судячи з усього, не готова рухатися вперед у мирних переговорах.

«Навіть якби вони й сказали це словами, їхні вчинки свідчать про інше. Липень, серпень і вересень стали найсмертоноснішими місяцями для цивільного населення в Україні. Вони повинні своїми діями продемонструвати, що готові до переговорів, але вони явно, явно не готові», – додала вона Кая Каллас.

Нагадаємо, глава МЗС РФ Сергій Лавров взяв участь у зустрічі міністрів закордонних справ країн «Групи двадцяти» (G20).

До слова, міністри закордонних справ країн «Великої двадцятки» відмовилися від традиційного спільного фото напередодні зустрічі в Атланті 30 жовтня після того, як представники європейських країн висловили заперечення проти присутності Росії.

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Теги: війна Сергій Лавров G20 Кая Каллас

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