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Зеленський: Такої єдності ЄС навколо України ще не було

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
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Зеленський: Такої єдності ЄС навколо України ще не було
Володимир Зеленський висловив вдячність керівництву ЄС та лідерам країн за чітку позицію
фото: Офіс президента

Президент утішений покращенням стосунків з Угорщиною та Польщею

Президент України Володимир Зеленський відзначив безпрецедентний рівень підтримки та згуртованості країн Європейського Союзу за підсумками низки важливих зустрічей із партнерами. Про це повідомляє «Главком» із посиланням на заяву президента під час спілкування з журналістами.

За словами глави держави, під час перемовин як у публічному, так і в непублічному форматах лідери ЄС продемонстрували повну єдність у підтримці нашої країни. Сторони досягли важливих домовленостей щодо посилення протиповітряної оборони та фінансової допомоги. Зокрема, на наступний рік Україні необхідні додаткові 70 мільярдів євро для захисту держави та підтримки бюджету, і європейські партнери з розумінням поставилися до цієї потреби.

«Такої єдності навколо України вже давно не було. Я дуже дякую за це і президенту Європейської ради Антоніу Кошті, і президентці Єврокомісії Урсулі фон дер Ляєн, і всім без виключення лідерам. Я дуже радий, що в нас поновлені відносини з Угорщини. Я дуже радий, що в нас сильні відносини з Польщею і з іншими лідерами, з якими ми не втрачаємо зв’язку. Дякуємо ЄС за сильну партнерську підтримку», – сказав президент України.

Володимир Зеленський висловив вдячність керівництву ЄС та лідерам країн за чітку позицію. Він також поінформував партнерів про дані розвідки щодо потенційно ризикованих кроків, як-от «дизель-діл», які не будуть підтримані Україною. Усі європейські лідери погодилися, що жодні санкції з Росії не можуть бути зняті, допоки Путін не припинить вбивства, і зараз ЄС вже працює над підготовкою наступного санкційного пакета.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський заявив, що відносини між Україною та Польщею останнім часом покращилися. Глава держави подякував польському народу, прем'єр-міністру та командам обох країн за підтримку й спільну роботу. 

Напередодні президент України Володимир Зеленський заявив, що зустріч із російським диктатором Володимиром Путіним може відбутися у США під час саміту «Групи двадцяти» (G20). Водночас Вашингтон розглядає й інші можливі майданчики для переговорів.

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Теги: санкції Європейський Союз Володимир Зеленський

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