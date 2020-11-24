ЄС закупить 160 млн доз американської вакцини Moderna

Це буде вже шостий контракт Євросоюзу із виробниками потенційних вакцин від Covid-19 і Брюссель працює над ще одним

Кожна країна ЄС отримає її на рівних умовах після проведення дослідження вакцини на ефективність

Президент Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн заявила, що ЄС уклав угоду з американською компанією Moderna про купівлю вакцини від коронавірусу. Про це повідомляє Reuters.

«Цей контракт дозволить нам купити до 160 мільйонів доз вакцин, виробленої компанією Moderna. Відповідно до результатів досліджень, ця вакцина може бути надзвичайно ефективною проти коронавірусу», – сказала фон дер Ляєн.

Вона також додала, що як тільки вакцина доведе свою ефективність і безпечність, кожна країна ЄС отримає її на рівних умовах.

У країнах Європи відзначається зниження добових показників захворюваності на коронавірус. Суворі карантинні обмеження більшість країн континенту збирається продовжити і на різдвяні свята.

У світі станом на 24 листопада коронавірус зафіксували у 59,5 млн людей. Загалом від початку пандемії кількість померлих зросла вже до 1,4 млн осіб, а одужали понад 41 млн людей.

9 листопада компанії Pfizer та BioNTech оголосили про те, що їхня вакцина продемонструвала ефективність у понад 90% на фінальному етапі випробувань. Суттєвим мінусом вакцини є умови її зберігання, адже необхідні спеціальні холодильні установки з температурою понад 70 градусів за Цельсієм.

16 листопада американська компанія Moderna заявила, що ефективність її вакцини-кандидата від Covid-19 становить 94,5%. Очікується, що вакцина Moderna не буде доступна за межами США до наступного року.

Вакцина від коронавірусу Оксфордського університету та AstraZeneca, за підсумками випробувань показала середню ефективність 70%.

У заяві університету наголошується, що коли добровольці отримували дві повні дози з інтервалом не менше місяця, ефективність вакцини становила 62%, проте цей показник зростав до 90% серед тих, хто отримував половину дози, а потім - повну.

У ВООЗ вважають, що треба вакцинувати 70% населення планети, аби подолати Covid-19.