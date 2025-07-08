Еррол Маск зробив нові заяви про Росію

Бізнесмен та батько мільярдера Ілона Маска Еррол Маск заявив, що хоче відвідати українські території, які окупувала РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандиські російські видання.

«Так, я хотів би подивитися на ті частини РФ, які возз'єдналися (окуповані РФ, – «Главком») з Росією. Ось ці ось штучні кордони, які були намальовані, вони ні до чого», – сказав Еррол Маск.

Також бізнесмен порадив своєму сину Ілону Маску приїхати до РФ.

Еррол Маск – південноафриканський політик у відставці, інженер-електромеханік, пілот, моряк, консультант і забудовник, який колись був співвласником смарагдової копальні в Замбії біля озера Танганьїка. Він є батьком бізнес-магната та мільярдера Ілона Маска, ресторатора Кімбала Маска та режисерки Тоски Маск.

Нагадаємо, Еррол Маск у червні прибув до Москви. Не так давно Еррол Маск, заявив, що їхня родина захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним і вважає його прикладом «сильного лідера». За словами Еррола Маска, такої ж думки дотримується і його син Ілон Маск.

До слова, Еррол заявив, що його син Ілон Маск має «посттравматичний стресовий розлад Білого дому» і вважає, що зробив помилку, допомігши президенту США Дональду Трампу переобратися. Еррол Маск порівняв конфлікт між його сином і Трампом із «невдалим шлюбом» і припустив, що Ілон Маск не впорався із жорстокою політичною ситуацією.