Батько Маска заявив, що хоче відвідати окуповані Росією території України
Еррол Маск зробив нові заяви про Росію
Бізнесмен та батько мільярдера Ілона Маска Еррол Маск заявив, що хоче відвідати українські території, які окупувала РФ. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пропагандиські російські видання.
«Так, я хотів би подивитися на ті частини РФ, які возз'єдналися (окуповані РФ, – «Главком») з Росією. Ось ці ось штучні кордони, які були намальовані, вони ні до чого», – сказав Еррол Маск.
Також бізнесмен порадив своєму сину Ілону Маску приїхати до РФ.
Нагадаємо, Еррол Маск у червні прибув до Москви. Не так давно Еррол Маск, заявив, що їхня родина захоплюється російським диктатором Володимиром Путіним і вважає його прикладом «сильного лідера». За словами Еррола Маска, такої ж думки дотримується і його син Ілон Маск.
До слова, Еррол заявив, що його син Ілон Маск має «посттравматичний стресовий розлад Білого дому» і вважає, що зробив помилку, допомігши президенту США Дональду Трампу переобратися. Еррол Маск порівняв конфлікт між його сином і Трампом із «невдалим шлюбом» і припустив, що Ілон Маск не впорався із жорстокою політичною ситуацією.