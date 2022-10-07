Стало відомо, де і коли пройде Євробачення-2023

Євробачення-2023 відбудеться у Ліверпулі

67-й Пісенний конкурс Євробачення у травні 2023 року прийматиме Ліверпуль. Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

Конкурс відбудеться у Великій Британії після перемоги Kalush Orchestra в Турині, через те, що захід не можна провести в країні-переможниці з міркувань безпеки.

Гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення-2023 відбудеться на арені Liverpool біля річки Мерсі в суботу, 13 травня, а півфінали пройдуть 9 й 11 травня.

BBC спільно з Європейською мовною спілкою організують захід наступного року за консультації із Суспільним Мовленням. Ліверпуль було обрано після ретельного конкурсного відбору.

Одночасно з оголошенням міста-господаря ЄМС оприлюднила офіційний логотип 67-го Пісенного конкурсу Євробачення, який містить український прапор у серці. Логотип символізує, що попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, він проводитиметься від імені України, переможниці цьогорічного Євробачення.

Виконавчий директор Пісенного конкурсу Євробачення Мартін Остердаль привітав цей вибір: «Ліверпуль – це ідеальне місце для проведення 67-го Пісенного конкурсу Євробачення від імені України. Це місто є синонімом музики та перевершує всі вимоги до проведення світової події такого масштабу. Ми дуже вражені запалом, який показало місто щодо проведення конкурсу, та їхніми комплексними ідеями, як поставити на чільне місце минулорічного переможця, Україну, коли в травні наступного року сюди приїдуть тисячі прихильників».

«Я вітаю рішення BBC, і ми тепер точно знаємо, де проводитиметься Євробачення-2023 на честь України. Я впевнений, що місто Ліверпуль гідно проведе цей складний з погляду підготовки та реалізації конкурс і відобразить традиції й особливості нашої країни. Британія – наш близький друг, тепер британське місто Ліверпуль стане для нас ще одним символом нашої дружби», – зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Раніше Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» не відбудеться в Україні через війну. Відтак, право проведення конкурсу передано Великій Британії, яка зайняла друге місце в цьогорічному конкурсі.

23 червня Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU) підтвердила своє рішення не проводити «Євробачення-2023» в Україні через війну.

Як відомо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022», переможницею якого стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Україна перемагала на Євробаченні тричі – в 2004, 2016 та 2022 роках, а прийняла конкурс поки що двічі – у 2005 та 2017 роках, відповідно. В обох випадках подія відбувалась у Києві.