Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Стало відомо, де і коли пройде Євробачення-2023

Дзвенислава Карплюк
glavcom.ua

Євробачення-2023 відбудеться у Ліверпулі

67-й Пісенний конкурс Євробачення у травні 2023 року прийматиме Ліверпуль. Про це повідомляє Суспільне Мовлення.

Конкурс відбудеться у Великій Британії після перемоги Kalush Orchestra в Турині, через те, що захід не можна провести в країні-переможниці з міркувань безпеки.

Гранд-фінал пісенного конкурсу Євробачення-2023 відбудеться на арені Liverpool біля річки Мерсі в суботу, 13 травня, а півфінали пройдуть 9 й 11 травня.

BBC спільно з Європейською мовною спілкою організують захід наступного року за консультації із Суспільним Мовленням. Ліверпуль було обрано після ретельного конкурсного відбору.

Одночасно з оголошенням міста-господаря ЄМС оприлюднила офіційний логотип 67-го Пісенного конкурсу Євробачення, який містить український прапор у серці. Логотип символізує, що попри те, що конкурс проходитиме у Великій Британії, він проводитиметься від імені України, переможниці цьогорічного Євробачення.

Виконавчий директор Пісенного конкурсу Євробачення Мартін Остердаль привітав цей вибір: «Ліверпуль – це ідеальне місце для проведення 67-го Пісенного конкурсу Євробачення від імені України. Це місто є синонімом музики та перевершує всі вимоги до проведення світової події такого масштабу. Ми дуже вражені запалом, який показало місто щодо проведення конкурсу, та їхніми комплексними ідеями, як поставити на чільне місце минулорічного переможця, Україну, коли в травні наступного року сюди приїдуть тисячі прихильників».

«Я вітаю рішення BBC, і ми тепер точно знаємо, де проводитиметься Євробачення-2023 на честь України. Я впевнений, що місто Ліверпуль гідно проведе цей складний з погляду підготовки та реалізації конкурс і відобразить традиції й особливості нашої країни. Британія – наш близький друг, тепер британське місто Ліверпуль стане для нас ще одним символом нашої дружби», – зазначив міністр культури та інформаційної політики України Олександр Ткаченко.

Раніше Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» не відбудеться в Україні через війну. Відтак, право проведення конкурсу передано Великій Британії, яка зайняла друге місце в цьогорічному конкурсі.

23 червня Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU) підтвердила своє рішення не проводити «Євробачення-2023» в Україні через війну.

Як відомо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022», переможницею якого стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Україна перемагала на Євробаченні тричі – в 2004, 2016 та 2022 роках, а прийняла конкурс поки що двічі – у 2005 та 2017 роках, відповідно. В обох випадках подія відбувалась у Києві.

Читайте також: Тріумф Kalush і трагедія Кіркорова. Продюсер Олексій Гончаренко про «Євробачення» у Турині
Теги: Євробачення Іспанія конкурс міністр місто прапор телебачення трагедія традиції Україна

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Євробачення-2023: які два міста боротимуться за проведення конкурсу
Євробачення-2023: які два міста боротимуться за проведення конкурсу
28 вересня, 08:57
Злата Дзюнька
Стало відомо, хто поїде на Дитяче Євробачення-2022: Хто така Злата Дзюнька
18 вересня, 23:25
Злата Дзюнька стала переможницею Національного відбору на Дитяче Євробачення
Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2022
18 вересня, 21:54

Соціум

Стало відомо, де і коли пройде Євробачення-2023
Стало відомо, де і коли пройде Євробачення-2023
Маск спробував виправдатися за скандальні дописи про Україну 
Маск спробував виправдатися за скандальні дописи про Україну 
Залетів невідомий дрон. На території військової частини в Росії прогримів вибух
Залетів невідомий дрон. На території військової частини в Росії прогримів вибух
Правозахисники з України, РФ і Білорусі: оголошено лауреатів Нобелівської премії миру
Правозахисники з України, РФ і Білорусі: оголошено лауреатів Нобелівської премії миру
Прокладки і шоколад. Мобілізований якут показав, чим Росія «спорядила» його на війну
Прокладки і шоколад. Мобілізований якут показав, чим Росія «спорядила» його на війну
Патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна
Патріарх Кирило Гундяєв закликав два дні молитися за здоров'я Путіна

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
94K
У багатьох областях України лунають сирени: карта
55K
«Від пафосу залишилась одна брехня». Українська чиновниця відповіла рашистці Матвієнко
41K
Військовий експерт пояснив, як іранські безпілотники дісталися Білої Церкви
39K
НБУ назвав найнадійніші банки України
29K
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
26K
Чи змінять іранські дрони хід війни? ISW зробив аналіз

Новини

У Верховній Раді створено об'єднання «За деколонізацію і демонтаж російської імперії»
Сьогодні, 14:11
Пропаганда Кремля вигадує ядерний шантаж з боку Заходу – Центр стратегічних комунікацій
Сьогодні, 11:38
Окупанти перегруповують війська на Південнобузькому напрямку – Генштаб
Сьогодні, 07:01
Що робити з Росією в ООН? Порошенко закликав світ вивчити досвід Ліги націй
Вчора, 16:06
Контрнаступ України. ISW прогнозує, де чекати на успіх ЗСУ
Вчора, 07:46
ЗСУ уразили 12 баз і два пункти управління окупантів – Генштаб
Вчора, 07:09

Прес-релізи

Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
Бандерабус-всюдихід. Бійці Нацгвардії оголосили збір коштів
3 жовтня, 12:56
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2022, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту