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Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2022

Альона Боженко
glavcom.ua
Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2022
Злата Дзюнька стала переможницею Національного відбору на Дитяче Євробачення
фото: Instagram @escinside

Переможниця представлятиме Україну у Вірменії 

На Дитячому пісенному конкурсі Євробачення 2022, який відбудеться в Єревані у грудні, Україну представлятиме Злата Дзюнька з піснею «Незламна». Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Євробачення Україна».

Зазначається, що 13-річна виконавиця з авторською композицією сьогодні здобула перемогу у фіналі Національного відбору.

За підсумками змагання Дзюнька здобула найбільшу кількість голосів журі та глядачів: 5 та 4 відповідно, тобто всього - 9 балів. До складу журі за результатами голосування українців увійшли Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька. Цьогорічне голосування глядачів проходило у два етапи: за два дні до фіналу та під час прямої трансляції фіналу пісенного конкурсу.

У фіналі окрім Злати також брали участь дует «Софія Артеменко та DJ Polіnka», Єлизавета Петрук, Дар'я Реброва та Діана Стасюк.

Переможниця представлятиме Україну у Вірменії на Дитячому Євробаченні у Єревані 11 грудня. 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Євробачення-2023» пройде не в Україні. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила остаточне рішення провести конкурс у Великій Британії. Таке рішення було прийнято після вивчення можливості проведення конкурсу в Україні. На жаль, зроблено висновок, що з міркувань безпеки це неможливо.

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Теги: Євробачення конкурс Україна

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