Стало відомо, хто представить Україну на Дитячому Євробаченні 2022

Переможниця представлятиме Україну у Вірменії

На Дитячому пісенному конкурсі Євробачення 2022, який відбудеться в Єревані у грудні, Україну представлятиме Злата Дзюнька з піснею «Незламна». Про це повідомляється на Facebook-сторінці «Євробачення Україна».

Зазначається, що 13-річна виконавиця з авторською композицією сьогодні здобула перемогу у фіналі Національного відбору.

За підсумками змагання Дзюнька здобула найбільшу кількість голосів журі та глядачів: 5 та 4 відповідно, тобто всього - 9 балів. До складу журі за результатами голосування українців увійшли Христина Соловій, Мирослава Салій та Анжеліка Рудницька. Цьогорічне голосування глядачів проходило у два етапи: за два дні до фіналу та під час прямої трансляції фіналу пісенного конкурсу.

У фіналі окрім Злати також брали участь дует «Софія Артеменко та DJ Polіnka», Єлизавета Петрук, Дар'я Реброва та Діана Стасюк.

Переможниця представлятиме Україну у Вірменії на Дитячому Євробаченні у Єревані 11 грудня.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що «Євробачення-2023» пройде не в Україні. Європейська мовна спілка (EBU) ухвалила остаточне рішення провести конкурс у Великій Британії. Таке рішення було прийнято після вивчення можливості проведення конкурсу в Україні. На жаль, зроблено висновок, що з міркувань безпеки це неможливо.