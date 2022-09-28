Євробачення-2023: які два міста боротимуться за проведення конкурсу

Організатори конкурсу ведуть перемовини з представникам двох міст: Глазго та Ліверпуль

Пісенний конкурс «Євробачення» у 2023 році пройде у Глазго або Ліверпулі. Ці два міста продовжують боротися за право проведення конкурсу, повідомляє BBC.

Нагадаємо, у серпні було оголошено, що сім міст увійшли до короткого списку кандидатів на проведення Євробачення. Після детальної оцінки за відповідністю до вимог конкурсу список із семи міст скоротили до двох. Тепер відбудуться подальші обговорення з представниками Глазго та Ліверпуля. Остаточне рішення буде ухвалено протягом кількох тижнів.

Раніше Європейський мовний союз (EBU) ухвалив рішення, що пісенний конкурс «Євробачення-2023» не відбудеться в Україні через війну. Відтак, право проведення конкурсу передано Великій Британії, яка зайняла друге місце в цьогорічному конкурсі.

23 червня Європейська спілка телебачення і радіомовлення (EBU) підтвердила своє рішення не проводити «Євробачення-2023» в Україні через війну.

Як відомо, 15 травня в італійському Турині відбувся фінал «Євробачення-2022», переможницею якого стала Україна. Гурт Kalush Orchestra у фіналі конкурсу виступав під номером 12 із піснею Stefania. Друге місце посіла Велика Британія, третє здобула Іспанія.

Україна перемагала на Євробаченні тричі – в 2004, 2016 та 2022 роках, а прийняла конкурс поки що двічі – у 2005 та 2017 роках, відповідно. В обох випадках подія відбувалась у Києві.