Реалізація плану з порятунку Землі може знищити мільярд людей - науковці



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Зараз на територіях з особливим природоохоронним статусом проживає близько 247 мільйонів осіб. Після реалізації плану «Пів Землі» цей показник зросте в чотири рази - вчені

Якщо до екорегіону увійдуть Амазонія, мангрові ліси в Центральній Африці і балтійські змішані ліси, тоді майже мільярд людей будуть відрізані від доступних ресурсів - дослідники

У Кембриджському університеті у Великій Британії заявили, що популярний план з порятунку Землі є небезпечним для людей.

Про це пише EurekAlert!.

Науковці зазначили, що ідея створити на половині поверхні Землі природоохоронні території - Half-Earth – ставить під загрозу приблизно мільярд людей.

До екорегіону доведеться віднести Амазонію, мангрові ліси в Центральній Африці і балтійські змішані ліси. В такому випадку близько мільярда людей із країн із середнім рівнем доходу будуть відрізані від доступних ресурсів або людей доведеться переселити.

Також фахівці зазначили, що зараз на територіях з особливим природоохоронним статусом проживає близько 247 мільйонів осіб. Після реалізації плану «Пів Землі» цей показник зросте в чотири рази.

Раніше повідомлялося, що вчені пророкують людям невимовні страждання. Також Франція оголосила надзвичайний екологічний стан.