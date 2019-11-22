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    У світі

    Реалізація плану з порятунку Землі може знищити мільярд людей - науковці

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    Зараз на територіях з особливим природоохоронним статусом проживає близько 247 мільйонів осіб. Після реалізації плану &laquo;Пів Землі&raquo; цей показник зросте в чотири рази - вчені - Реалізація плану з порятунку Землі може знищити мільярд людей - науковці
    Зараз на територіях з особливим природоохоронним статусом проживає близько 247 мільйонів осіб. Після реалізації плану «Пів Землі» цей показник зросте в чотири рази - вчені

    Якщо до екорегіону увійдуть Амазонія, мангрові ліси в Центральній Африці і балтійські змішані ліси, тоді майже мільярд людей будуть відрізані від доступних ресурсів - дослідники

    У Кембриджському університеті у Великій Британії заявили, що популярний план з порятунку Землі є небезпечним для людей.

    Про це пише EurekAlert!.

    Науковці зазначили, що ідея створити на половині поверхні Землі природоохоронні території - Half-Earth – ставить під загрозу приблизно мільярд людей.

    До екорегіону доведеться віднести Амазонію, мангрові ліси в Центральній Африці і балтійські змішані ліси. В такому випадку близько мільярда людей із країн із середнім рівнем доходу будуть відрізані від доступних ресурсів або людей доведеться переселити.

    Також фахівці зазначили, що зараз на територіях з особливим природоохоронним статусом проживає близько 247 мільйонів осіб. Після реалізації плану «Пів Землі» цей показник зросте в чотири рази.

    Раніше повідомлялося, що вчені пророкують людям невимовні страждання. Також Франція оголосила надзвичайний екологічний стан.

    екологія клімат земля населення
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