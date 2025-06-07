Нардеп розповів, на яку максимальну допомогу від Трампа може розраховувати Україна

Відносини України із США надалі будуть, скоріше за все, комерційними

Україна вже не буде отримувати допомогу від Сполучених Штатів, як це було за часів попереднього президента Джо Байдена. Як інформує «Главком», таку заяву зробив народний депутат Олег Дунда в ефірі Вечір.Live.

«Ми вже не будемо отримувати допомогу від США у тому вигляді, в якому отримували від Байдена. Ми йдемо до того, що найбільша фінансова підтримка буде від Європи. І ті заяви, які лунали на «Рамштайні», про це і свідчать», – сказав нардеп.

Відносини України із США, за його словами, надалі будуть, скоріше за все, комерційними, тобто Україна зможе купувати у Штатів зброю, яка їй потрібна, за європейські кошти і за власні, якщо це буде можливо, а США при цьому не заважатимуть Україні це робити.

«Якщо з боку США буде сприяння, і вони наше замовлення поставлять першочерговим, це вже буде допомога. На більше навряд чи можна буде розраховувати», – зазначив Дунда.

Раніше німецький генерал розповів, чи може Європа підтримувати Україну без допомоги США.

Нагадаємо, Україна завдала Росії колосальних військових втрат, відстояла принципи демократії перед обличчям автократії та зірвала імперські амбіції Путіна. У цих умовах продовження американської підтримки України має вирішальне значення. Про це у коментарі Guildhall заявив сенатор США (Вірджинія), представник Демократичної партії США, заступник голови Комітету Сенату з розвідки Марк Ворнер.