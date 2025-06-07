Головна Країна Події в Україні
search button user button menu button

Нардеп розповів, на яку максимальну допомогу від Трампа може розраховувати Україна

Надія Карбунар
glavcom.ua
Надія Карбунар
google social img telegram social img facebook social img
Нардеп розповів, на яку максимальну допомогу від Трампа може розраховувати Україна
Україна зможе купувати у Штатів зброю, яка їй потрібна, вважає Дунда
фото з відкритих джерел

Відносини України із США надалі будуть, скоріше за все, комерційними

Україна вже не буде отримувати допомогу від Сполучених Штатів, як це було за часів попереднього президента Джо Байдена. Як інформує «Главком», таку заяву зробив народний депутат Олег Дунда в ефірі Вечір.Live.

«Ми вже не будемо отримувати допомогу від США у тому вигляді, в якому отримували від Байдена. Ми йдемо до того, що найбільша фінансова підтримка буде від Європи. І ті заяви, які лунали на «Рамштайні», про це і свідчать», – сказав нардеп.

Відносини України із США, за його словами, надалі будуть, скоріше за все, комерційними, тобто Україна зможе купувати у Штатів зброю, яка їй потрібна, за європейські кошти і за власні, якщо це буде можливо, а США при цьому не заважатимуть Україні це робити.

«Якщо з боку США буде сприяння, і вони наше замовлення поставлять першочерговим, це вже буде допомога. На більше навряд чи можна буде розраховувати», – зазначив Дунда.

Раніше німецький генерал розповів, чи може Європа підтримувати Україну без допомоги США. 

Нагадаємо, Україна завдала Росії колосальних військових втрат, відстояла принципи демократії перед обличчям автократії та зірвала імперські амбіції Путіна. У цих умовах продовження американської підтримки України має вирішальне значення. Про це у коментарі Guildhall заявив сенатор США (Вірджинія), представник Демократичної партії США, заступник голови Комітету Сенату з розвідки Марк Ворнер.

Читайте також:

Теги: військова допомога США Україна Європа депутат

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі

Коментарі тимчасово закрито з технічних причин

Свої повідомлення ви можете надсилати на електронну пошту редакції [email protected]
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Наслідки удару українських дронів по авіабазам РФ
Атака на аеродроми стратегічної авіації РФ. Хто сказав, що в України немає козирів?
2 червня, 08:25
Зеленський є легітимним Президентом України, обраним на вільних виборах Українським народом
Передайте Путіну! Я не голосував за Зеленського, але він легітимний
23 травня, 15:15
9 травня СБУ викрила агентурну мережу воєнної розвідки Угорщини, яка шпигувала проти України
Попередження для всіх. Про наслідки викриття СБУ угорських шпигунів
13 травня, 10:17
Трамп: Низка інших угод перебуває на просунутому етапі переговорів і буде укладена пізніше
Сполучені Штати уклали торгівельну угоду із Великою Британією
8 травня, 18:44
У разі відмови Путіна від умов мирного плану США та ЄС передбачають запровадження нових санкцій проти Росії
Білий дім вважає Путіна суттєвою перешкодою для досягнення миру – Bloomberg
10 травня, 07:31
Собака нардепа - лабрадор Баскервіль
Народний депутат виявив недоліки нового сервісу реєстрації домашніх тварин у Києві
14 травня, 09:06
Володимир Зеленський наголосив, що без справді сильного тиску на російське керівництво не зупинити війну
Зеленський відреагував на нічну атаку та назвав умову для завершення війни
25 травня, 10:48
Гербст: Україні потрібна підтримка – і вона може змінити хід війни
Українці знайшли слабке місце Росії: роз'яснення експосла США
3 червня, 20:15
Трамп: Ну, вони дали привід Путіну зайти і розбомбити до біса минулої ночі
Трамп зробив шокуючу заяву про атаку РФ на Україну
Сьогодні, 04:26

Події в Україні

На Львівщині температура води в криниці піднялася до 40°С
На Львівщині температура води в криниці піднялася до 40°С
Нардеп розповів, на яку максимальну допомогу від Трампа може розраховувати Україна
Нардеп розповів, на яку максимальну допомогу від Трампа може розраховувати Україна
У Харкові після російської атаки – понад 40 поранених. Загинула очільниця дитячої залізниці
У Харкові після російської атаки – понад 40 поранених. Загинула очільниця дитячої залізниці
Відомий історик пояснив, що стане перемогою України у війни з Росією
Відомий історик пояснив, що стане перемогою України у війни з Росією
Стало відомо, коли Україна та Росія обміняються тілами загиблих військових
Стало відомо, коли Україна та Росія обміняються тілами загиблих військових
Полк К-2 показав, як наземні роботи евакуюють поранених військових
Полк К-2 показав, як наземні роботи евакуюють поранених військових

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
239K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 7 червня: ситуація на фронті
92K
Карта повітряних тривог України онлайн 7 червня 2025
36K
У Бельгії знайдено вбитими 46-річну українку та її 6-річну доньку
27K
Американське паливо на ЗАЕС: Росія звернулася до ООН за посередництвом
13K
Втрати ворога станом на 7 червня 2025 – Генштаб ЗСУ
13K
Зеленський розповів про російських водіїв в операції «Павутина»

Новини

РФ знищила будівлю Херсонської ОДА. Нові заяви Трампа про Україну. Головне за 5 червня
5 червня, 21:17
У Києві та низці областей оголошено відбій тривоги через ракетну небезпеку
5 червня, 18:13
Технології Кремля застрягли у 2000-х: чим досі користується Путін
5 червня, 03:59
Розмова Трампа з Путіним, підсумки 28-го «Рамштайну». Головне за 4 червня
4 червня, 21:11
Росія атакувала Суми, СБУ втретє підірвала Кримський міст. Головне за 3 червня
3 червня, 21:14
Звільнення українських медійників з полону РФ: у Європі ухвалено резолюцію
3 червня, 17:55

Прес-релізи

MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
MRKTNG MRTHN 2025 «Під сонцем інсайтів»: реєстрація відкрита
13 травня, 16:34
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2025, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком» призначене для осіб старше 21 року.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Договір публічної оферти

Партнери: depositphotos.ua , opendatabot.ua