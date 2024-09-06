Євросоюз може запровадити збір за безвізові в'їзди: деталі

До весни 2025 року у Європейському Союзі планують ввести в дію систему EES і ETIAS

Єврокомісія планує запустити систему оплати за безвізові в’їзди навесні

До весни наступного року в Євросоюзі планують впровадити системи EES та ETIAS. Це означатиме, що мандрівникам із країн, які мають безвізовий режим, доведеться сплачувати збір у 7 євро кожні три роки для авторизації своїх поїздок. Про це заявила речниця Європейської комісії Аніта Гіппер.

За словами Гіппер, система ETIAS (European Travel Information and Authorisation System) має бути готова до введення в експлуатацію навесні 2025 року.

Вона також заявила, що з листопада 2024 року у ЄС має запрацювати система системи в'їзду-виїзду (Entry-Exit System, EES), яка має замінити ручне проставлення штампів у закордонних паспортах на електронну базу.

За її словами, дата 10 листопада 2024 року, яку озвучувала комісарка ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоганссон щодо запуску системи в'їзду-виїзду EES, є остаточною. «Для системи в'їзду-виїзду більше не буде ручного паспортного контролю, і це також прискорить використання електронних перевірок», – зауважила Гіппер.

На питання журналістки, наскільки підготовлені країни-члени ЄС, речниця зазначила: наразі Європейська комісія очікує декларацію готовності країн-членів ЄС на початку вересня, після чого буде можливість підтвердити запуск систем.

Євросоюз ще у 2016 році ухвалив принципове рішення про зміну порядку пропуску через кордон громадян тих держав, які мають право безвізового в’їзду до ЄС. У 2018 році Європарламент затвердив законодавство, що встановлювало параметри нової системи, яка отримала назву ETIAS.

Терміни запуску системи кілька разів переносили, у тому числі через потребу у додатковому фінансуванні та у технічному законодавстві, яке зрештою ухвалили лише у 2021 році. Тоді в Брюсселі очікували, що систему ETIAS можна буде запустити з початку 2022 року, але дати знову, знову і знову доводилось перенести.

Нова схема передбачає, що після запуску та після перехідного періоду в’їзд українців до ЄС за біометричним паспортом буде можливий у разі попередньої реєстрації (авторизації) у новій системі.

До слова, нову систему в'їзду/виїзду (EES) у межах Шенгенської зони, яку почали розробляти після «брекситу» Великої Британії, буде запущено 10 листопада на всіх зовнішніх кордонах ЄС, підтвердила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон.

Запуск EES був запланований на 2022 рік, проте він неодноразово зривався через технічні проблеми та затримки з встановленням автоматизованих бар'єрів, які необхідно було встановити на всіх міжнародних сухопутних, морських та повітряних кордонах Шенгенської зони.