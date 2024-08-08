Прикордонники попереджають про затори на кордоні з Польщею

Прикордонники просять українців врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону

«Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України», – прикордонники

Сьогодні, 8 серпня, на пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець» спостерігаються затори. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

«Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українці стали частіше перетинати кордон через пункти пропуску на кордоні із Польщею. Причина - туристичний сезон.

До слова, з метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.