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Прикордонники попереджають про затори на кордоні з Польщею

Наталія Порощук
glavcom.ua
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Прикордонники попереджають про затори на кордоні з Польщею
Прикордонники просять українців врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону
фото: ЕРА (ілюстративне)

«Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України», – прикордонники

Сьогодні, 8 серпня, на пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець» спостерігаються затори. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.

«Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, що українці стали частіше перетинати кордон через пункти пропуску на кордоні із Польщею. Причина - туристичний сезон.

До слова, з метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.

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Теги: кордон прикордонники Держприкордонслужба Україна Польща затор автомобіль

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