Прикордонники попереджають про затори на кордоні з Польщею
«Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України», – прикордонники
Сьогодні, 8 серпня, на пунктах пропуску «Шегині» та «Краківець» спостерігаються затори. Про це повідомляє Західне регіональне управління Держприкордонслужби України-Західний кордон.
«Спостерігається певне накопичення транспортних засобів на виїзд з України. Просимо громадян врахувати інформацію та за можливості обирати інші пункти пропуску для перетину кордону», – йдеться у повідомленні.
Нагадаємо, що українці стали частіше перетинати кордон через пункти пропуску на кордоні із Польщею. Причина - туристичний сезон.
До слова, з метою запобігання правопорушень у прикордонній смузі в межах Ужгородського району введені додаткові режимні обмеження.
Коментарі — 0