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Фінляндія зведе 200 км огорожі на східному кордоні з РФ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Фінляндія зведе 200 км огорожі на східному кордоні з РФ
Паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 м, також мережа огорож буде густішою
фото: з відкритих джерел

Керівник проєкту Прикордонної охорони Ерккі Матілайнен повідомив, що більше ніж 50 км загороджувальної зони  було очищено від дерев

Влада Фінляндії планує до кінця 2026 року збудувати на кордоні з РФ 200 км стаціонарних загороджень. Про це пише Yle.

У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 м, також мережа огорож буде густішою.

Ерккі Матілайнен, керівник проєкту Прикордонної охорони, повідомив у пресрелізі, що більше ніж 50 км загороджувальної зони на південному сході Фінляндії, у Північній Карелії та Кайнуу було очищено від дерев.

Проєкт із будівництва паркану просувається, як і очікувалося.

«Ситуація хороша. Цілі, поставлені перед проєктом, будуть досягнуті в строк і в рамках бюджету», – зазначив Матілайнен. 

Раніше повідомлялося що Фінляндія готується повністю заборонити росіянам купувати нерухомість. Як пояснив голова фінського Міноборони Антті Хяккянен, купівля нерухомості у Фінляндії є частиною спроб Росії вплинути на фінську владу, а її заборона також виправдана з огляду на повномасштабну російську агресію проти України.

Як повідомлялося, Глава фінського уряду Петтері Орпо заявив, що відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією на сьогодні неможливе.

Раніше парламент Фінляндії підтримав закон, що дозволяє прикордонникам повертати мігрантів, які перетинають кордон з РФ, на тлі напливу понад 1300 шукачів притулку.

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Теги: Фінляндія кордон росія

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