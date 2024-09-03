Фінляндія зведе 200 км огорожі на східному кордоні з РФ

Паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 м, також мережа огорож буде густішою

Керівник проєкту Прикордонної охорони Ерккі Матілайнен повідомив, що більше ніж 50 км загороджувальної зони було очищено від дерев

Влада Фінляндії планує до кінця 2026 року збудувати на кордоні з РФ 200 км стаціонарних загороджень. Про це пише Yle.

У проєкт внесено деякі інші зміни: паркан буде на пів метра вищим, заввишки близько 3,5 м, також мережа огорож буде густішою.

Ерккі Матілайнен, керівник проєкту Прикордонної охорони, повідомив у пресрелізі, що більше ніж 50 км загороджувальної зони на південному сході Фінляндії, у Північній Карелії та Кайнуу було очищено від дерев.

Проєкт із будівництва паркану просувається, як і очікувалося.

«Ситуація хороша. Цілі, поставлені перед проєктом, будуть досягнуті в строк і в рамках бюджету», – зазначив Матілайнен.

Раніше повідомлялося що Фінляндія готується повністю заборонити росіянам купувати нерухомість. Як пояснив голова фінського Міноборони Антті Хяккянен, купівля нерухомості у Фінляндії є частиною спроб Росії вплинути на фінську владу, а її заборона також виправдана з огляду на повномасштабну російську агресію проти України.

Як повідомлялося, Глава фінського уряду Петтері Орпо заявив, що відкриття пропускних пунктів на кордоні з Росією на сьогодні неможливе.

Раніше парламент Фінляндії підтримав закон, що дозволяє прикордонникам повертати мігрантів, які перетинають кордон з РФ, на тлі напливу понад 1300 шукачів притулку.