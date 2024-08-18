Чи є загроза з боку Білорусі? Прикордонники відповіли на залякування Лукашенка

Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь залишається без змін

Білоруський диктатор продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами

Українські прикордонники не фіксують збільшення кількості техніки чи особового складу білоруських військ біля кордону з Україною. Про це повідомив речник Державної прикордонної служби України, полковник Андрій Демченко в коментарі «Українській правді».

Зазначимо, що самопроголошений президент Білорусі заявив про нібито перекидання майже третини своєї армії на кордон з Україною. На це Демченко відповів: Лукашенко продовжує нагнітати інформаційну обстановку агресивними заявами, які не відповідають дійсності.

«Ситуація на кордоні з Республікою Білорусь – без змін. Як бачимо, риторика Лукашенка також не змінюється, постійно нагнітаючи ситуацію з регулярною періодичністю на догоду країні-терористці. Ми не спостерігаємо зараз збільшення техніки чи особового складу білоруських підрозділів біля нашого кордону», – наголосив речник Держприкордонслужби.

Напередодні Лукашенко вимагав посилити угруповання військ Білорусі на Гомельському і Мозирському тактичних напрямках, які межують з північними областями України. А 11 серпня міністерство оборони Білорусі заявило, що їх танки висунулися у бік кордону з Україною. Центр протидії дезінформації пояснив, навіщо білоруський диктатор вдається до таких дій.

Раніше Лукашенко заявив, що ввечері 9 серпня на території Білорусі були знищені нібито українські безпілотники.

Згодом міністерство закордонних справ Білорусі заявило тимчасовій повіреній у справах України Ользі Тимуш, що Мінськ може порушити питання про доцільність подальшої присутності в країні диппредставництва України. Як пише агентство, українській дипломатці «було заявлено рішучий протест і передано відповідну ноту у зв'язку з порушенням кордону Республіки Білорусь групою безпілотних літальних апаратів, запущених із території України».

Також Лукашенко заявив, що порушення повітряного простору Білорусі нібито українськими безпілотниками та операція ЗСУ у Курській області показує неготовність України до миру.

Між тим, ЗМІ спростували вигадку Лукашенка про порушення повітряного простору Білорусі