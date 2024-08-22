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Нардеп Мейдич міг відпочивати в Італії під виглядом службових відряджень – розслідування

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Нардеп Мейдич міг відпочивати в Італії під виглядом службових відряджень – розслідування
Мейдич мав поїхати у відрядження у Бельгію та Литву. Проте у цих країнах він не з'явився
фото: slidstvo.info

Згідно з отриманою від джерел інформацією, 28 квітня 2023 року Олег Мейдич приземлився в аеропорту міста Болонья, а 5 травня вилетів з Італії

Народний депутат від ВО «Батьківщина» та перший заступник голови Комітету парламенту з питань аграрної та земельної політики Олег Мейдич навесні та влітку 2023 року отримав від Верховної Ради дозвіл на виїзд у відрядження, а сам, схоже, поїхав відпочивати в Італії. Про це йдеться у розслідуванні «Слідство.Інфо»  із посиланням на судовий реєстр та власні джерела.

Як зазначається,  Мейдич мав поїхати у відрядження у Бельгію та Литву. Проте у цих країнах він не з'явився. «Про обставини цих поїздок «Слідство.Інфо» дізналося з судового реєстру – детективами ДБР проводиться досудове розслідування щодо нардепа Мейдича за фактом можливого внесення недостовірних відомостей до офіційних документів. Під час досудового розслідування встановлено, що народний депутат Олег Мейдич двічі виїжджав з України: з 27 квітня по 5 травня 2023 року та з 17 по 27 липня того ж року. Обидва рази політик виїжджав на підставі розпоряджень Голови Верховної Ради і обидва рази він порушував терміни повернення з відряджень», – йдеться  в матеріалі.

Cудячи з документів, з якими ознайомилися журналісти, Мейдич не відвідував зазначені країни – Литовську Республіку та Королівство Бельгія, а натомість відпочивав в Італії. Згідно з отриманою від джерел інформацією, 28 квітня 2023 року Олег Мейдич приземлився в аеропорту міста Болонья, а 5 травня вилетів з Італії через один із аеропортів Мілану. 

«Разом з Олегом Мейдичем, відповідно до інформації від джерел «Слідства.Інфо» , подорожувала його дружина Тетяна Мейдич, яка того ж таки 28 квітня приземлилася у Болоньї. Покидала країну жінка також 5 травня, але окремо від чоловіка - через аеропорт Bergamo Orio Al Serio, який знаходиться неподалік від Мілану. Під час другого відрядження народного депутата, 26 липня 2023 року, Тетяна Мейдич вилітала з уже згаданого Bergamo Orio Al Serio», – йдеться у повідомленні.

У Верховній Раді не відповіли на запитанняжурналістів, чи їздив Мейдич у відрядження за кордон у травні та липні 2023 року. Повідомили лише, що на кілька днів у травні (02.05-5.05) та у липні (24.07-27.07) народний депутат брав відпустку. Ці дати співпадають із зазначеними у документах досудового розслідування як дні, на які Мейдич протермінував свої службові відрядження та затримався за кордоном.

Раніше повідомлялося, що після 24 лютого 2022 року за кордон під виглядом волонтерів втекли 13 депутатів.

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Теги: розслідування Верховна Рада депутат кордон

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