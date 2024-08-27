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Президент пояснив, які є складнощі із поверненням держзрадників до України

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
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Президент пояснив, які є складнощі із поверненням держзрадників до України
За словами Зеленського, для того, щоб вирішити проблему зізрадниками, ймовірно, будуть запропоновані зміни до законодавства
фото: glavcom.ua

Володимир Зеленський: «є країни ЄС, звідки в принципі складно повернути когось». Зокрема, йдеться про Австрію, Молдову, Румунію та Угорщину

Наразі в Україні існуюють складнощі із поверненням держзрадників, які втекли з України. Про це заявив президент України Володимир Зеленський під час пресконференції.
«Є складнощі щодо повернення держзрадників, колаборантів тощо. Дуже складний процес екстрадиції. По-перше, країни не депортують людей, у яких така стаття (держзрада – «Главком»), тому що вони (зрадники - «Главком») подають там у суд і кажуть, що це політичне переслідування», – сказав Зеленський.

По-друге, за його словами, «є країни ЄС, звідки в принципі складно повернути когось». Зокрема, йдеться про Австрію, Молдову, Румунію та Угорщину.

«Потрібно нарощувати домовленості між МВС та міграційними службами. По-іншому ніяк. Я думаю, якби ми були б у ЄС, то не було б цього питання зовсім», – наголосив президент.

За словами Зеленського, для того, щоб вирішити цю проблему, ймовірно, будуть запропоновані зміни до законодавства.

«Побачимо план – будемо робити висновки», – додав президент.

На сьогодні є понад чотири тис. впроваджень щодо незаконного перетину кордону. Серед них справи, коли люди «встигали» покинути країну за день до вручення підозри Офісом генпрокурора, або й навіть після її вручення. Про це на дискусії в межах форуму «Україна 2024. Незалежність» заявив генеральний прокурор Андрій Костін.

До відома, 26 серпня президент Зеленський провів нараду з керівниками правоохоронних та антикорупційних органів. На зустрічі були обговорені питання незаконного перетину кордону та протидії колаборантам, за два тижні мають представити план вирішення проблем.

Нагадаємо, Генеральний прокурор повідомив про підозру чинному народному депутату України за фактами вчинення нападів групою осіб на правоохоронця та військового, замаху на викрадення вогнепальної зброї, спричинення потерпілому середньої тяжкості тілесних ушкоджень та хуліганстві. Напередодні ЗМІ написали, що Дмитрук утік з України.

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Теги: державна зрада кордон прикордонники Володимир Зеленський

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