ЄС змінює правила в'їзду до Шенгенської зони: подробиці

З 10 листопада ЄС запускає нові правила в'їзду до Шенгенської зони

Нову систему в'їзду/виїзду (EES) у межах Шенгенської зони, яку почали розробляти після «брекситу» Великої Британії, буде запущено 10 листопада на всіх зовнішніх кордонах ЄС, підтвердила комісар ЄС із внутрішніх справ Ілва Йоханссон. Про це пише euronews.com.

«Цей момент нарешті настав. А колись здавалося, що цього ніколи не станеться», – заявила єврокомісар під час візиту до талінського офісу eu-LISA, агентства ЄС, яке відповідає за IT-інфраструктуру, що лежить в основі EES. «Перевізники, оператори, вокзали, аеропорти – усі готуються до цього знаменного дня» – додала чиновниця.

Запуск EES був запланований на 2022 рік, проте він неодноразово зривався через технічні проблеми та затримки з встановленням автоматизованих бар'єрів, які необхідно було встановити на всіх міжнародних сухопутних, морських та повітряних кордонах Шенгенської зони.

Коли восени нова система реєстрації почне діяти, мандрівники з країн, що не входять до ЄС, які в'їжджають до Шенгенської зони, проходитимуть прикордонний контроль «по-новому».

Хто зможе скористатися EES?

EES – це нова автоматизована система цифрового збору персональних даних, яку Європейський Союз використовуватиме для автоматичного контролю перетину кордонів громадянами країн, які не входять до ЄС, незалежно від того, чи потрібна їм віза при в'їзді до Шенгену. Система призначена для заміни традиційного штампування паспортів.

Мандрівники повинні будуть сканувати свої паспорти або інші проїзні документи в терміналі самообслуговування під час кожного перетину зовнішнього кордону ЄС. Система не поширюватиметься на власників ВНЖ у країнах ЄС, а також на тих, хто має довгострокові візи.

Система реєструватиме ім'я мандрівника, його біометричні дані, а також дату та місце в'їзду та виїзду. Скани обличчя та відбитки пальців будуть зніматися лише раз на три роки і будуть дійсними для кількох поїздок протягом цього періоду.

Система працюватиме при в'їзді до всіх країн ЄС, крім Кіпру та Ірландії (штампи там будуть ставити як завжди), а також до чотирьох країн Шенгенської зони, що не входять до ЄС: Ісландії, Ліхтенштейну, Норвегії та Швейцарії.

EES запроваджується для посилення безпеки кордонів та виявлення мандрівників, які перевищили термін перебування у просторі з 29 європейських держав за візою C (90 днів протягом 180-денного періоду).

«За допомогою EES ми точно знатимемо, хто в'їжджає в Шенгенську зону з іноземним паспортом», – зазначила Йоханссон.

«Ми знатимемо, чи не залишаються люди тут занадто довго, що дозволить протистояти нелегальній міграції. А завдяки біометричній ідентифікації, фотографії та відбиткам пальців EES злочинцям, терористам або російським шпигунам буде складніше використовувати підроблені паспорти», – підсумувала вона.

Колишні правила не заважали відстежувати час перебування людей у ​​Шенгені, це могли робити прикордонники. А відбитки пальців здебільшого вже давно здаються під час подання документів на візу.

Чи створять нові правила незручності мандрівникам?

У Великій Британії та інших країнах є побоювання, що EES може збільшити час проходження контролю на прикордонних пунктах.

У доповіді, опублікованій некомерційною організацією Statewatch, різні країни нарікають на брак часу на тестування нової системи до її запуску.

Французька влада здійснюватиме прикордонний контроль EES у британському порту Дувр, у Євротунелі та на лінії Eurostar. Зараз Париж і Лондон працюють над тим, щоб мінімізувати вплив системи на прикордонні потоки та рух транспорту, але висловлюють стурбованість щодо можливого збільшення часу очікування.

Урядові агентства та представники туристичної галузі заявили, що EES, швидше за все, призведе до довгих черг на поромах, що прямують з Дувру до Калу.

Гай Опперман, представник міністерства транспорту Великої Британії, пояснив, що протягом пів року схема працюватиме в режимі «м'якого запуску», що нібито дозволить усунути «велику частину черг та інших проблем».

Інші країни продовжують працювати над планами впровадження EES. Єврокомісія припустила, що систему доведеться вводити поступово та гнучко, щоб позбавити людей тривалого очікування на кордонах.

ETIAS: «безвізовим» туристам закрутять гайки?

Через кілька місяців після запуску EES буде введено «Європейську систему інформації та авторизації для подорожей» (ETIAS).

Нововведення дозволить ЄС збирати інформацію про громадян понад 60 «безвізових» країн і територій до того, як вони прибудуть на зовнішні кордони Шенгенської зони. Потім таким мандрівникам потрібно буде отримати дозвіл на в'їзд після заповнення онлайн-формуляра.

Це повністю електронна система, аналогічна до американської ESTA, призначена для посилення перевірок іноземних громадян з метою виявлення потенційних загроз.

Спочатку планувалося, що ETIAS почне діяти з листопада 2023 року, але запуск було відкладено. Хоча точна дата не називається, раніше в Брюсселі вказували, що система почне працювати через п'ять-шість місяців після EES. Можливо, буде період впровадження, коли вона поступово вводитиметься поряд із системою в'їзду/виїзду. Розмір мита за видачу дозволу становитиме 7 євро. Після схвалення заявки електронний дозвіл на поїздку буде прив'язаний до паспорта та діятиме протягом трьох років.

До слова, уже 70 депутатів Європейського парламенту підписали лист в якому вимагають від Єврокомісії призупинити участь в Угорщині у Шенгенській зоні через пом'якшення візових обмежень для громадян РФ та Білорусі. Депутати заявили, що, якщо уряд Угорщини відмовиться змінити свою політику, у Євросоюзі мають «поставити під сумнів угорську присутність у Шенгенській зоні, запровадивши нові заходи щодо захисту європейських громадян, включаючи новий контроль на угорських кордонах».