Список країн, які визнали Лукашенка президентом



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Путін надіслав Лукашенку телеграму з привітанням

Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою

Станом на сьогодні Олександра Лукашенка новим президентом Білорусі визнали лише 15 країн світу, з яких понад половина – колишні республіки СРСР. Зазначимо, що ЦВК Білорусі оприлюднив офіційні результати виборів ще 14 серпня.

Як повідомляє держагентство Білорусі Белта, Лукашенка з перемогою на виборах привітали колеги з країн колишнього Радянського Союзу – Росії, Казахстану, Азербайджану, Узбекистану, Таджикистану, Киргизстану, Вірменії, Молдови.

Крім того, він отримав привітання від глав Китаю, Туреччини, Венесуели, В'єтнаму, Нікарагуа, Сирії, а також представника Президії Боснії і Герцеговини.

Зазначається, що першим Лукашенка привітав лідер КНР Сі Цзіньпін. Він висловив упевненість, що під керівництвом нинішнього президента Білорусь досягне успіхів у справі державного будівництва. Він також назвав Китай та Білорусь «залізними братами».

Телеграму з привітаннями надіслав і президент Росії Володимир Путін, який заявив, що розраховує на розвиток двосторонніх відносин та інтеграцію в рамках Союзної держави і організації договору про колективну безпеку.

Зазначимо, Україна офіційно не вітала Лукашенка з перемогою. Своїми вітання відзначилися кум Путіна Віктор Медведчук та нардеп від «Слуги народу» Євген Шевченко. Також поспішив привітати Лукашенка з перемогою на виборах скандальний український політик, лідер Радикальної партії Олег Ляшко. Втім, згодом він видалив із соцмереж своє привітання.

Разом з тим Канада та Ірландія не визнали результати виборів президента Білорусі. Крім того, Британія не визнає результатів виборів у Білорусі.

Крім того, напередодні Лукашенко заявив, що мав телефонну розмову з канцлеркою ФРН Ангелою Меркель. Представник уряду ФРН відповів на це, що Меркель не проводила будь-які телефонні переговори з Лукашенком останніми днями, а саме із 9 серпня.

До слова, 17 серпня президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

Також відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.