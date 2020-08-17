Британія не визнає результатів виборів у Білорусі



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Олександр Лукашенко є президентом Білорусі вже 26 років

Глава МЗС Британії закликав через ОБСЄ провести розслідування щодо виборчого процесу у Білорусі

Велика Британія не визнає результати президентських виборів у Білорусі, на яких за офіційною інформацією переміг нинішній президент Олександр Лукашенко. Про це 17 серпня заявив міністр закордонних справ Сполученого королівства Домінік Рааб.

Рааб закликав через ОБСЄ провести розслідування щодо виборчого процесу.

The violence against peaceful protesters in Belarus is appalling. The UK does not accept the results of this fraudulent Presidential election & calls for an urgent investigation through @OSCE into its serious flaws & the grisly repression that followed. https://t.co/VPJ4yrTCXZ — Dominic Raab (@DominicRaab) August 17, 2020





Також він засудив застосування білоруською владою насильства для придушення мирних протестів, які почалися після виборів.

У Мінську й інших містах Білорусі від вечора 9 серпня тривають акції протесту. Люди протестують проти результатів виборів президента, на яких, за офіційними даними, перемогу здобув чинний голова держави Олександр Лукашенко. Він є президентом Білорусі вже 26 років.

Зазначимо, що Олександр Лукашенко в понеділок, 17 серпня, заявив, що нових виборів глави держави в країні не буде.

У Білорусі з 17 серпня оголошено загальний страйк. На даний момент вже відомо, що страйкують працівники «Беларуськалия», БелАЗа, МТЗ, РНПЦ «Кардіологія», Белкарду, Белтелерадіокомпанії й інші. При цьому керівництво підприємств заперечує зупинку виробництва.

До слова, напередодні Лукашенко сказав «кодове слово» Януковича. Виступаючи на мітингу на свою підтримку він закликав протестувальників зупинитися.

Також повідомлялося, що працівники Білоруської телерадіокомпанії вимагають скасувати результати виборів. Вони підписали повідомлення на ім’я керівника компанії Івану Ейсмонту. У повідомленні вони вимагають визнати недійсними результати виборів, відправити у відставку главу ЦВК Лідію Єрмошину, звільнити політв'язнів а також скасувати цензуру в ЗМІ.

Напередодні стало відомо, що Євросоюз, ймовірно, введе санкції проти Білорусії вже у серпні цього року.

Згідно з підсумковими даними ЦВК Білорусі, перемогу на виборах здобув Лукашенко, набравши 80,1% голосів. Тихановська отримала 10,1%, Дмитрієв – 1,2%, Анна Канопацька – 1,67%, Сергій Черечень – 1,14%. Проти всіх проголосували 4,59%.

Також зазначимо, що опоненти Олександра Лукашенка на виборах президента Білорусі не визнали його перемогу після оголошення результатів у п’ятницю, 14 серпня.

Сьогодні опозиційна кандидатка у президенти Білорусі Світлана Тихановська записала нове звернення до народу Білорусі, у якому заявила, що готова взяти на себе відповідальність і стати національним лідером.

Зазначимо. що 17 серпня уряд Білорусі склав повноваження перед новообраним президентом Олександром Лукашенком.