Британія не визнає результатів виборів у Білорусі

Глава МЗС Британії закликав через ОБСЄ провести розслідування щодо виборчого процесу у Білорусі

Велика Британія не визнає результати президентських виборів у Білорусі, на яких за офіційною інформацією переміг нинішній президент Олександр Лукашенко. Про це 17 серпня заявив міністр закордонних справ Сполученого королівства Домінік Рааб.

Рааб закликав через ОБСЄ провести розслідування щодо виборчого процесу.

The violence against peaceful protesters in Belarus is appalling. The UK does not accept the results of this fraudulent Presidential election & calls for an urgent investigation through @OSCE into its serious flaws & the grisly repression that followed. https://t.co/VPJ4yrTCXZ