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Каблучку Папи Римського буде знищено молотком: подробиці історичної церемонії

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Каблучку Папи Римського буде знищено молотком: подробиці історичної церемонії
Прикрасу покладуть у труну до Франциска
фото із відкритих джерел

Папський перстень, також відомий, як Каблучка рибалки, є унікальним для кожного понтифіка

Каблучку померлого Папи Римського Франциска буде знищено молотком під час спеціальної церемонії. Як передає «Главком» із посиланням на видання Metro, це робиться тому, що каблучка традиційно використовувалась для запечатування листів воском та проставлення офіційного друку на документах понтифіка. Тож її знищення гарантує неможливість підробки. Після цього прикрасу покладуть у труну до Франциска.

Папський перстень, також відомий, як Каблучка рибалки, є унікальним для кожного понтифіка і не може передаватися або бути повторно відтворено. Відомо, що подібні каблучки розробляються та виготовляються в Римі майстрами, які є членами Римської гільдії ювелірів.

Повідомляється, що зламати обручку буде доручено кардиналу Кевіну Джозефу Фарреллу – вихідцю з ірландської робочої родини, який став одним із найвпливовіших людей у ​​Ватикані.

До слова, папські апартаменти в Апостольському палаці були офіційно опечатані кардиналом-камергером Кевіном Фаррелом. Понтифік відмовився використовувати їх, натомість жив у номері в Domus Sanctae Marthae з 2013 по 2025 рік. Акт знаменує початок періоду sede vacante. Опечатання Папських апартаментів – це традиційний церемоніал, який проводиться після смерті Папи Римського. Цей акт символізує завершення понтифікату.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск, який пішов із життя, мав доступ тільки до активів Ватикану, але не накопичив особистих статків. 

 

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Теги: Ватикан Папа Римський

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