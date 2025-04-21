Папа Римський був «Таємним Сантою» для України: що понтифік подарував військовим

Папа Римський Франциск допоміг грошима українським воїнам

Купівля безпілотників для Збройних сил України за кошти нині вже покійного Папи Римського Франциска виявилася реальною, а не жартом. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на журналіста Олександра Зінченка.

Зінченко розповів, що ще наприкінці 2023 року йому телефонувала довірена особа понтифіка з пропозицією допомоги.

«У грудні 2023 року ми традиційно збирали для наших підопічних з 93 бригади «Холодний Яр». Збір йшов важко. Мені зателефонувала довірена особа Папи і запропонувала допомогу. Це було зроблено з відома і благословення Папи Франциска на умовах конфіденційності до певного моменту. Сьогодні цей момент настав і я можу більше не тримати таємницю. Таємним Сантою у тих зборах був саме він – Франциск І», – сказав журналіст.

За словами Зінченка, тоді була дискусія з приводу назви безпілотника.

«Ми тоді навіть дискутували, як охрестити третій «Мавік»? Перший ми назвали «Коля», бо збір був до дня Миколая за юліанським стилем. Другий – «Михайлик» на честь покровителя небесного воїнства. А в назві третього навіть думали було якось обіграти ім'я донатора, але вирішили, що хтось міг би здогадатися і це тоді могло нашкодити іншій справі. І тому ми третій «Мавік» охрестили «Санта», а донатора називали «Таємний Санта». Я поліз в архів моїх постів про той збір і уточнив усі деталі і хронологію. У ранковому пості про це мені поплуталося: на два «Мавіки» тоді ми зібрали самі, а третій був оплачений внеском Папи. Це важливе уточнення, яке, утім не змінює суті питання», – каже він.

Журналіст пообіцяв, що коли довірена особа, яка передала гроші, вважатиме за можливе і доречним прокоментувати цю історію публічно – вона це зробить.

Нагадаємо, Папа Римський Франциск помер, йому було 88 років. Пост папи він обіймав із 13 березня 2013 року.

У січні понтифік захворів на бронхіт. 14 лютого його госпіталізували до клініки «Агостіно Джемеллі» в Римі, оскільки хвороба набула хронічної форми. Після рентгену та лабораторних досліджень у нього також виявили двосторонню пневмонію.

Лікарі розглядали можливість припинення лікування, щоб дозволити йому піти з життя у спокої. У приватних розмовах понтифік навіть висловив упевненість, що цього разу він не витримає хворобу.

Франциск різко скоротив своє робоче навантаження, оскільки дотримувався розпоряджень лікарів про двомісячне одужання та респіраторну терапію для покращення функції легенів.

Після 38-денного перебування в лікарні Франциск лише кілька разів з’являвся на публіці після повернення до Ватикану 23 березня. Він пропустив урочисті служби Страсної п’ятниці та Великої суботи перед Великоднем. Однак святкування Великодня у Ватикані розпочалось без головування Папи Франциска.

Згодом понтифік з'явився перед вірянами, які зібралися на площі Святого Петра. Він благословив присутніх з балкона собору Святого Петра. Архієпископ Дієго Равеллі зачитав великоднє послання папи «Місту і світу».

До слова, новий понтифік може продовжити курс Франциска на реформування церкви або повернутися до більш консервативних принципів. Вибір наступника стане важливим сигналом для католицької спільноти та світу, визначаючи напрямок розвитку церкви на найближчі роки.