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Дав обітницю бідності: ЗМІ розкрили особисті статки Папи Римського

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Дав обітницю бідності: ЗМІ розкрили особисті статки Папи Римського
Папа Римський мав доступ до активів Ватикану, але власних грошей не мав
фото: latimes.com

У 2013 році Франциск відмовився від належної Папі Римському зарплати

Папа Римський Франциск, який пішов із життя, мав доступ тільки до активів Ватикану, але не накопичив особистих статків. Як передає  «Главком», про це пише Deccan Herald.

ЗМІ нагадали, що Хорхе Маріо Бергольо (справжнє імя понтифіка, – «Главком») прийняв обітницю бідності, приєднавшись до єзуїтів. «Папа Франциск ніколи не отримував грошей від церкви, навіть до того, як його назвали новим Папою. Він завжди залишався вірним своїй єзуїтській філософії», – йдеться у статті.

У 2013 році він також відмовився від належної Папі Римському зарплати, яка становила близько $32 тис. на місяць. «Він вирішив пожертвувати цю суму церкві, віддати її в довірчий фонд або передати члену сім’ї, або просто використати її для благодійного фонду», – пишуть журналісти.

Таким чином, Франциск не мав особистого багатства, хоча мав доступ до активів, накопичених Ватиканом. «Дохід, який він приносив Ватикану, вважається частиною його власного капіталу, навіть якщо він не використовував гроші, отримані від католицької церкви», – аналізує Deccan Herald.

Також журналісти нагадали, що Папа Римський мав у своєму розпорядженні п’ять автомобілів.

ЗМІ також підрахували річні витрати на утримання Франциска та фінансування його діяльності. Мова про суму близько $100 тис. Папа Римський неодноразово виділяв кошти Ватикану на благодійну діяльність під час свого понтифікату. Гроші йшли, зокрема, жертвам збройних конфліктів та стихійних лих.

До слова, одним із останніх слів Папи Римського були слова подяки його особистому помічнику з питань охорони здоров'я Массіміліано Страппетті за те, що той переконав понтифіка здійснити останню поїздку на автомобілі після традиційного послання Urbi et Orbi («Місто і мир») 20 квітня.

Нагадаємо, Папа Франциск помер від церебрального інсульту, коми та незворотного кардіоциркулярного колапсу, повідомили у Ватикані. У медичному висновку зазначається, що раніше він переніс епізод гострої дихальної недостатності на тлі двосторонньої мультимікробної пневмонії, множинних бронхоектазів, підвищеного артеріального тиску та цукрового діабету другого типу.

21 квітня відбувся обряд констатації смерті, тіло Франциска поклали у труну у каплиці на першому поверсі Будинку Святої Марфи. Похорон Папи Римського Франциска відбудеться у суботу, 26 квітня, о 10:00. Святу Месу очолить кардинал Джованні Баттіста Ре, декан Колегії кардиналів. 

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Теги: фінанси Ватикан гроші Папа Римський

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