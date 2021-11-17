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    Канада та США страждають від негоди: є загиблі та зниклі безвісти (фото)

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    В американському штаті Вашингтон майже 50 тисяч людей залишилися без світла - Канада та США страждають від негоди: є загиблі та зниклі безвісти (фото)
    В американському штаті Вашингтон майже 50 тисяч людей залишилися без світла
    фото скріншот відео

    Ванкувер через негоду фактично залишився відрізаним від решти Канади

    Декілька днів поспіль канадська Британська Колумбія та американський штат Вашингтон страждають від потужних повеней. Потужний шторм залишив без світла десятки тисяч людей та призвів до смерті людини та зникнення кількох безвісти. Про це повідомляє The Guardian.

    У Канаді та США негода призвела до зсувів та повеней. Королівська канадська кінна поліція повідомила про першу жертву стихії – під час обшуку місця зсуву знайшли тіло жінки. Крім того, слідчі отримали повідомлення про двох зниклих безвісти. Однак правоохоронці вважають, що їх може бути більше.

    Порт Ванкувера, який є найбільшим у Канаді, оголосив, що залізничні колії паралізовані через негоду. Це може мати негативний вплив на постачання зерна та вугілля.

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    Канада та США страждають від негоди: є загиблі та зниклі безвісти (фото)
    Канада та США страждають від негоди: є загиблі та зниклі безвісти (фото)
    Канада та США страждають від негоди: є загиблі та зниклі безвісти (фото)
    Канада та США страждають від негоди: є загиблі та зниклі безвісти (фото)
    Канада та США страждають від негоди: є загиблі та зниклі безвісти (фото)

    Також закрили нафтопровід TransMountain, який транспортує 300 тисяч барелів нафти на добу.

    А Ванкувер через негоду фактично залишився відрізаним від решти Канади.

    В американському штаті Вашингтон майже 50 тисяч людей залишилися без світла. Там сильні дощі спричинили зсуви та повені, що призвело до закриття головної автомагістралі біля кордону з Канадою.

    Влада заявила, що на північ від міста Беллінгем одна людина зникла безвісти. Очевидці бачили, що вона у потоках води чіплялася за дерево.

    Губернатор Вашингтона Джей Інслі оголосив надзвичайний стан у 14 округах. Він запевнив, що рятувальники за підтримки Національної гвардії координуватимуть ситуацію.

    Як повідомлялося, у США оголошено надзвичайний стан, через стихію сотням людей довелося залишити свої будинки.

    Нагадаємо, нещодавно потужна повінь сталася в одному з регіонів Іспанії.

    Напередодні популярний серед українців єгипетський курорт пішов під воду.

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    Теги: США Канада надзвичайний стан рятувальники Вашингтон шторм негода повінь
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    Канада та США страждають від негоди: є загиблі та зниклі безвісти (фото)