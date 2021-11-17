У Європі помітили загадкове зникнення горобців

Домові горобці зникли з багатьох європейських міст через причини, які залишаються для вчених загадкою

Населення горобців різко скоротилася по всій території Європи. Про це свідчать дані спільного дослідження вчених із благодійної британської організації Royal Society for Protection of Birds (RSPB), міжнародної організації захисту птахів BirdLife International та Чеського товариства орнітології.

Автори дослідження проаналізували дані про 378 видів птахів, що мешкають у країнах Європейського союзу та Великої Британії. Вони помітили, що з 1980 по 2017 рік загальна чисельність птахів, що гніздяться, скоротилася на 17-19 відсотків, зникло близько 600 млн особин. Найбільше постраждав будинковий горобець.

За даними дослідження, він втратив половину своєї популяції – 247 млн особин. Чисельність населення його близького родича, євразійського деревного горобця, зменшилася на 30 млн особин. Також у Європі скоротилася чисельність та інших видів: жовтих трясогузок поменшало на 97 млн, шпаків – на 75 млн, жайворонків – на 68 млн.

Дослідники зазначають, що на зникнення горобців обох видів могло вплинути зміна методів ведення сільського господарства, у тому числі використання у землеробстві хімікатів, які вбивають комах, які служать птахам одним із основних видів їжі. При цьому домові горобці зникли з багатьох європейських міст через причини, які залишаються для вчених загадкою. Дослідники припускають, що такі наслідки могли призвести брак продуктів харчування, хвороби (наприклад, пташина малярія) і забруднення повітря.

«Цей звіт показує, що природа б'є на сполох. Хоча захист птахів, які вже є рідкісними або під загрозою зникнення, призвів до деяких успішних результатів, цього, схоже, недостатньо для підтримки популяцій інших численних видів», – заявила виконувач обов'язків керівника служби охорони природи BirdLife Europe Анна Станьова в бесіді з The Guardian.

За її словами, поширених видів птахів стає все менше, тому що їх місце існування знищується людьми.

«Уряди по всій Європі мають юридично закріпити обов'язкові цілі щодо відновлення природи. Інакше наслідки будуть серйозними, у тому числі і для нашого власного виду», – зазначила вона.

Зміна клімату, викликана з діяльністю людини, раніше призвела до того, що в США восени дерева почали жовтіти пізніше або залишалися зеленими. Через посушливе літо дерева не встигали змінити колір і скинути зелене листя, порушуючи тим самим свій життєвий цикл. Зміна клімату також призвела до збільшення захворюваності дерев через шкідників, які частіше стали проникати усередину рослини. У вересні 2021 року експерти попереджали, що такі проблеми посилюватимуться з кожним роком у всьому світі.

До слова, зоопарк Марвелл, який знаходиться у місті Вінчестер (адміністративний центр графства Гемпшир на півдні Англії), став першим у світі закладом такого роду, який виробляє відновлювану енергію з використанням відходів життєдіяльності своїх вихованців.