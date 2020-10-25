У США вакцину проти коронавірусу чекають вже у грудні



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Перші дози вакцини люди отримають в обмеженій кількості, відповідно до встановленого пріоритету

У Сполучених Штатах вакцина проти коронавірусу може бути доступна вже до кінця року, якщо виявиться, що вона буде «безпечною і ефективною».

Про це заявив головний інфекціоніст США, директор Національного інституту алергії та інфекційних хвороб Ентоні Фаучи каже, передає BBC.

За словами американського вченого, перші дози вакцини в обмеженій кількості люди отримають відповідно до встановленого пріоритету, і це буде продовжуватися «кілька місяців до 2021 року», перш ніж вакцина стане доступнішою.

До слова, напередодні кандидат у президенти США від Демократичної партії Джо Байден заявив, що всі американці повинні отримати вакцину від коронавірусної інфекції безкоштовно одразу після її розробки.

Крім того глава МОЗ України Максим Степанов повідомив скільки коштуватиме виготовлення української вакцини від Covid-19.

Нагадаємо, МОЗ заявив, що доклінічні випробування української вакцини-кандидата від Covid-19 завершені.

Як повідомлялося 20 жовтня, Зеленському презентували зразок української вакцини-кандидата проти Covid-19.

До слова, МОЗ просить у Світового банку кошти на вакцину від Covid-19.

ВООЗ розраховує на початок вакцинації від коронавірусу у 2021 році.



