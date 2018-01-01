Катастрофа Ан-148: основні пошукові роботи завершать протягом тижня

Операція зі стадії пошуково-рятувальної перейшла в пошукову, бо всі, хто знаходився на борту, загинули

Основні пошукові роботи на місці падіння пасажирського літака АН-148 в Раменському районі Підмосков'я можуть завершити протягом семи днів. Про це заявив голова МНС Росії Володимир Пучков, повідомяє «Тасс». За його словами, операція зі стадії пошуково-рятувальної перейшла в пошукову, бо всі, хто знаходився на борту, загинули.



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Наразі ведеться робота з пошуку фрагментів тіл та організації їх ідентифікації

Операція зі стадії пошуково-рятувальної перейшла в пошукову, бо всі, хто знаходився на борту, загинули

Основні пошукові роботи на місці падіння пасажирського літака АН-148 в Раменському районі Підмосков'я можуть завершити протягом семи днів.

Про це заявив голова МНС Росії Володимир Пучков, повідомяє «Тасс».

За його словами, операція зі стадії пошуково-рятувальної перейшла в пошукову, бо всі, хто знаходився на борту, загинули.

«Всі роботи ведуться в цілодобовому режимі. Тут, в зоні надзвичайної ситуації, ми плануємо здійснювати основний етап пошукових робіт протягом семи діб, тому що дуже велика площа розкиду уламків, важкий сніг та рельєф місцевості», - заявив голова російського МНС.

Наразі, за його словами, ведеться робота з пошуку фрагментів тіл, організації їх ідентифікації, а також надання допомоги Слідчому комітету з виконання усіх процесуальних дій для виявлення причин катастрофи.

Раніше основними офіційними версіями авіакатастрофи називали погодні умови, людський фактор і технічний стан лайнера. Згодом в оперативному штабі заявили, що літак, ймовірно, зруйнувався від зіткнення з землею, а не в повітрі, як вважалося раніше.

Нагадаємо, пасажирський літак «Саратовських авіаліній» розбився 11 лютого після вильоту з московського аеропорту «Домодєдово». На борту знаходилася 71 особа - 65 пасажирів і шість членів екіпажу.

В катастрофі літака Ан-148 під Москвою ніхто не вижив. Згідно з уточненим списком пасажирів і членів екіпажу літака, на борту перебував двоє іноземців - громадяни Азербайджану та Швейцарії. Українців на борту Ан-148 не було.

Бортовий номер літака RA-61704. Він почав літати в 2010 році в авіакомпанії «Росія», в 2017 році машину купили «Саратовські авіалінії».

Відео з місця катастрофи Ан-148 під Москвою. Також у мережі з’явилося відео моменту падіння Ан-148 та пошукових робіт на місці катастрофи.

Джерела російських ЗМІ кажуть, що літак Ан-148, що розбився в Підмосков'ї, при зльоті зіткнувся з вертольотом «Пошти Росії». Саме підприємство це спростовує, заявляючи, що не має вертольотів.

Очевидці катастрофи літака Ан-148 під Москвою заявляють, що бачили вибух під крилом

Телеграм-канал Mash заявив, що встановлено попередню причину катастрофи літака Ан-148. За його даними, нею стала відмова і подальший вибух одного з двигунів.