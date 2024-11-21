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Хакери нагадали про Революцію Гідності на 19 російських сайтах

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
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Хакери нагадали про Революцію Гідності на 19 російських сайтах
Кібери нагадали росіянам про одну з головних цінностей українців
фото: Стратком ЗСУ

Замість перших сторінок на сайтах з'явилося зображення розірваного ланцюга як символа свободи

Українські кіберфахівці опублікували вітання з 11-ю річницею Революції Гідності на російських сайтах підприємств, що діють на окупованих територіях України. Як повідомив Стратком ЗСУ, під вплив потрапили 19 російських фірм на території тимчасово окупованого Криму, Херсонської, Донецької та Луганської областей.

Замість перших сторінок сайту там розміщено зображення розірваного ланцюга. Ймовірно, таким чином кібери нагадали про свободу – цінність за яку українці вийшли на Майдан 21 листопада 2013 року.

Інформація, яка може становити цінність, була передана Силам оборони.

«Главком» повідомляв: у жовтні українські кіберспеціалісти провели атаку на сервери 13 компаній РФ, які були помічені у сприянні агресії Росії проти України.

Крім того, українські хакери 11 листопада нагадали росіянам про другу річницю звільнення Херсона – зламали 14 сайтів російських компаній.

Раніше кіберфахівці ГУР здійснили атаку на російські банки, які незаконно провадять свою діяльність на території Криму.

Теги: росія ЗСУ кібератака хакер

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