З адміністрацією Трампа війна завершиться швидше – Зеленський

За словами Зеленського, між ним та Трампом склалася конструктивна взаємодія

За адміністрації обраного президента США Дональда Трампа війна Росії проти України завершиться швидше, однак точної дати немає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю «Суспільному».

За словами Зеленського, між ним та Трампом склалася конструктивна взаємодія. В української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.

«Базис, на якому ми стоїмо, він (Трамп - ред.) почув. Проти нашої позиції я нічого не чув», – зазначив президент.

Глава держави також розповів, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією.

«Ми – незалежна країна. І ми під час цієї війни – і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами – довели, що з нами риторика «Сідай і слухай» не працює», – наголосив Зеленський.

Водночас, за словами президента, за адміністрації Трампа «війна завершиться швидше».

«Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку нам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо», – зазначив Зеленський.

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною слід припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому. Заяву Трампа передає видання CNN. Виступаючи у Флориді, Трамп висловив своє співчуття через загибель на війні та заявив, що конфлікт необхідно завершити. Він додав, що не має значення, хто гине – солдати чи цивільні, які живуть у містах. Трамп підкреслив, що «ми з цим розберемося».

Раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп не дозволить Російській Федерації знищити Україну, оскільки тоді він буде відповідальний за податки американців, які пішли на фінансування допомоги Україні.

Зазначимо, що The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.