Головна Країна Політика
search button user button menu button

З адміністрацією Трампа війна завершиться швидше – Зеленський

Ірина Міллер
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
З адміністрацією Трампа війна завершиться швидше – Зеленський
Президент України Володимир Зеленський під час інтерв'ю Суспільному з нагоди 100-річчя Українського Радіо
фото: Олександр Брамський, Суспільне Новини

За словами Зеленського, між ним та Трампом склалася конструктивна взаємодія

За адміністрації обраного президента США Дональда Трампа війна Росії проти України завершиться швидше, однак точної дати немає. Про це заявив президент України Володимир Зеленський в інтерв'ю «Суспільному».  

За словами Зеленського, між ним та Трампом склалася конструктивна взаємодія. В української сторони була можливість аргументовано викласти свою позицію щодо бачення миру.

«Базис, на якому ми стоїмо, він (Трамп - ред.) почув. Проти нашої позиції я нічого не чув», – зазначив президент.

Глава держави також розповів, чи ставив Трамп перед Україною вимогу щодо участі в переговорах із Росією.

«Ми – незалежна країна. І ми під час цієї війни – і наш народ, і я особисто в перемовинах зі США, і з Трампом, і з Байденом, і з європейськими лідерами – довели, що з нами риторика «Сідай і слухай» не працює», – наголосив Зеленський.

Водночас, за словами президента, за адміністрації Трампа «війна завершиться швидше».

«Для нас дуже важливий справедливий мир, щоби не було відчуття, що ми втратили найкращих заради несправедливості, яку нам нав'язали. Війна закінчиться, але точної дати немає. Безумовно, з політикою цієї команди, яка зараз очолить Білий дім, війна закінчиться швидше. Це їхній підхід, їхня обіцянка своєму суспільству, і для них це також дуже важливо», – зазначив Зеленський. 

Нагадаємо, обраний президент США Дональд Трамп заявив, що війну між Росією та Україною слід припинити. Його адміністрація зосередиться на цьому. Заяву Трампа передає видання CNN. Виступаючи у Флориді, Трамп висловив своє співчуття через загибель на війні та заявив, що конфлікт необхідно завершити. Він додав, що не має значення, хто гине – солдати чи цивільні, які живуть у містах. Трамп підкреслив, що «ми з цим розберемося».

Раніше польський президент Анджей Дуда заявив, що новообраний президент США Дональд Трамп не дозволить Російській Федерації знищити Україну, оскільки тоді він буде відповідальний за податки американців, які пішли на фінансування допомоги Україні.

Зазначимо, що The Wall Street Journal вважає, що Україна не програє війну проти Російської Федерації, однак частково через обмеження чинного американського президента Джо Байдена на оборонні заходи й не перемагає у ній.

Як відомо, в офісі Дональда Трампа, який здобув перемогу на президентських виборах у США, висловилися щодо можливих дій щодо України. За даними WSJ, яке послалося на три джерела, які є близькими до Трампа, один із планів полягає в тому, що Київ пообіцяє не вступати в НАТО протягом щонайменше 20 років, а натомість Вашингтон і далі постачатиме Україні зброю для стримування подальших нападів Росії. За даними видання, усі пропозиції передбачають «заморожування» війни – таким чином може бути закріплено захоплення Росією приблизно 20% території України.

До слова, президент Володимир Зеленський вважає, що новообраний очільник США Дональд Трамп справді хоче закінчити війну в Україні. Однак, за словами президента, ще не зрозуміло чи вдасться це реалізувати, оскільки російський диктатор Володимир Путін хоче «розірвати на шматки» Україну.

Читайте також:

Теги: росія США війна Дональд Трамп Володимир Зеленський Україна президент

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Мету арештували правоохоронці, коли він був за кермом авто
Албанські правоохоронці заарештували колишнього президента країни
21 жовтня, 16:54
Заступник речника генсека ООН раніше заявляв, нібито поїздка Гутерреша в Росію є «стандартною практикою»
Генсек ООН вклоняється Путіну? Нове фото Гутерріша спантеличило мережу
24 жовтня, 22:08
Президент виступив на саміті Європейської політичної спільноти
«Обійми з Путіним не допоможуть». Зеленський звернувся до лідерів ЄС
7 листопада, 19:27
Під час першого терміну Трампа тисячі шукачів притулку втекли до Канади, щоб подати заяви на отримання статусу біженця
Канада готується до хвилі мігрантів через перемогу Трампа на виборах
8 листопада, 19:08
У вівторок, 5 листопада, американці обирають президента
Вибори у США. Який вигляд має бюлетень для голосування
5 листопада, 21:11
ОДК-Уфимське моторобудівне виробниче об'єднання займається, зокрема, розробкою, виробництвом та ремонтом авіаційних двигунів
У Росії масово отруїлися працівники авіазаводу
7 листопада, 12:59
Наступного року Микола Ткачук планує знову взяти участь у змаганнях Arnold Classic і встановити новий рекорд
Киянин встановив світовий рекорд із піднімання гирі
11 листопада, 22:06
Євген Корнійчук розповів про допомогу Україні від Ізраїлю
В Україні буде запущено ізраїльську систему раннього сповіщення про повітряні тривоги
Вчора, 18:23
Раніше Шольц кілька разів наголошував, що готовий говорити з Путіним про можливі шляхи припинення загарбницької війни Росії проти України
Шольц вперше за два роки провів переговори з Путіним: перші подробиці
Сьогодні, 16:29

Політика

З адміністрацією Трампа війна завершиться швидше – Зеленський
З адміністрацією Трампа війна завершиться швидше – Зеленський
Кабінет Міністрів перейменував чотири райдержадміністрації: перелік
Кабінет Міністрів перейменував чотири райдержадміністрації: перелік
Уряд вніс правки у постанови, які регламентують виплати військовим
Уряд вніс правки у постанови, які регламентують виплати військовим
Уряд звільнив голову Держспецзв’язку
Уряд звільнив голову Держспецзв’язку
Кабмін оновив умови для бронювання від мобілізації
Кабмін оновив умови для бронювання від мобілізації
Уряд хоче запровадити привілеї для військових, які тричі нагороджені «Хрестом бойових заслуг»
Уряд хоче запровадити привілеї для військових, які тричі нагороджені «Хрестом бойових заслуг»

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
102K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 15 листопада: ситуація на фронті
49K
Норвегія не надаватиме притулок біженцям із кількох областей України
37K
Карта повітряних тривог України онлайн 15 листопада 2024
31K
Суд не продовжив запобіжний захід нардепу Тищенку
8026
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
7909
Втрати ворога станом на 15 листопада 2024 – Генштаб ЗСУ

Новини

Імпорт електроенергії в Україну під загрозою – нардеп
Сьогодні, 17:15
Укрзалізниця отримала 1,7 млрд чистого прибутку: що тепер буде з переглядом тарифів?
Сьогодні, 13:42
Повітряні сили інформуватимуть про тривоги у Viber
Сьогодні, 10:27
Росіяни атакували Одесу, Трамп пообіцяв розібратись із війною в Україні: головне за ніч
Сьогодні, 07:04
По всій країні дощ з мокрим снігом: прогноз погоди на 15 листопада
Сьогодні, 06:00
15 листопада: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05

Прес-релізи

Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
Соцопитування: більшість українців не підтримують підвищення податків і критикують політику влади
29 жовтня, 11:05
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua