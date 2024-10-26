Sky News Arabia: Росія допомагає Ірану у війні проти Ізраїлю

Москва повідомила Тегерану про існування американських та ізраїльських військових переміщень

Росія попередила владу Ірана про те, що Ізраїль готує атаку, за кілька годин до її початку. Про це повідомляє Sky News Arabia із покликанням на неназване джерело.

«Росія повідомила Ірану про існування американських та ізраїльських військових переміщень», – сказало джерело.

Зазначається, що Москва надала цю інформацію через співпрацю з Іраном.

Нагадаємо, Ізраїль вночі атакував Іран. Щонайменше 5 вибухів пролунало в районі столиці Тегерану. ЦАХАЛ зазначив, що завдав ударів по військових об'єктах Ірану в Тегерані. Пізніше ізраїльські сили оборони повідомили про завершення нічних авіаударів по військових об'єктах Ірану. В операції, що відбувалася на відстані приблизно 1600 кілометрів від Ізраїлю, брали участь десятки літаків, зокрема винищувачі, літаки-заправники та розвідувальні літаки.

Раніше ЦАХАЛ опублікував відео бомбардувань Тегерану.

Як повідомлялося, прем'єр Ізраїлю Біньямін Нетаньягу та міністр оборони Йоав Галант погодили час та спосіб удару по Ірану. Вони чекають на схвалення цього плану від уряду єврейської держави.

Раніше стало відомо, що Ізраїль підготував план та готовий відповісти Ірану на атаку 1 жовтня. Нагадаємо, ввечері 1 жовтня іранські війська запустили щонайменше 200 балістичних ракет у напрямку Ізраїлю. США одразу заявили, що скоординують разом з Ізраїлем відповідь на цю ракетну атаку. Глава Державного департаменту США підкреслив, що атака Іран на Ізраїль була «абсолютно неприйнятною». За його словами, такі дії Тегерана має засудити весь світ.