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У Кривому Розі з-під завалів дістали тіла двох дітей

Ірина Бура
glavcom.ua
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У Кривому Розі з-під завалів дістали тіла двох дітей
фото: ДСНС

Рятувальники шукають ще одного малюка

У Кривому Розі з-під завалів будинку дістали тіла двох дітей. Про це повідомив голова обласної військової адміністрації Сергій Лисак.

За його словами, російський ракетний удар по місту, що стався напередодні, забрав уже три життя.

«Рятувальники працюють, не зупиняючись. Шукають ще одного малюка», – зазначив він.

Нагадаємо, у Кривому Розі з-під завалів пошкодженої ракетним ударом багатоповерхівки рятувальники деблокували тіло жінки. Це перша загибла через ранкову атаку на місто.

РФ 11 листопада  атакувала Кривий Ріг. Унаслідок атаки пошкоджено багатоповерхівку. Як повідомив очільник Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак, у криворізькій багатоповерхівці зруйновані квартири з першого по п'яті поверхи одного з під’їздів. Кількість постраждалих через удар по Кривому Рогу зросла до 14. 

До слова, Російська Федерація накопичила достатньо ракет для масованих обстрілів України.

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Теги: росія війна рятувальники Кривий Ріг

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