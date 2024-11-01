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Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку на російські банки у Криму

Ірина Міллер
glavcom.ua
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Хакери ГУР здійснили масштабну кібератаку на російські банки у Криму
DDoS-атака тривала 24 години
фото з відкритих джерел

Доступ до своїх рахунків тимчасово втратили десятки тисяч користувачів російськиї банків у Криму

Кіберфахівці ГУР у п'ятницю, 1 листопада, здійснили атаку на російські банки, які незаконно провадять свою діяльність на території Криму. Про це повідомляє NV, посилаючись на джерела у спецслужбах.

Там розповіли, що DDoS-атака тривала 24 години. В результаті було паралізовано роботу систем дистанційного обслуговування наступних банків:

  • Генбанку;
  • Російського національного комерційного банку;
  • Банку Центр-Інвест;
  • КредитУралбанку.

Зазначається, що доступ до своїх рахунків тимчасово втратили десятки тисяч користувачів.

«Росіяни масово скаржилися на непрацюючі мобільні додатки банків та неможливість проведення будь-яких фінансових операцій», – йдеться у публікації.

Нагадаємо, хакери отримали доступ до мовлення низки російських телекомпаній. Приблизно 40 хвилин в етері транслювалася правда про війну в Україні та заклики до окупантів здаватися в полон. Про це повідомив проєкт Головного управління розвідки Міністерства оборони України «Хочу жить». Російські глядачі дивилися відео, яке об'єктивно зображує реалії війни в Україні. На одному ролику, зокрема, було продемонстровано нарізку кадрів загибелі російських окупантів завдяки влученню FPV-дронів, а також внаслідок самогубств на полі бою.

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Теги: росіяни Україна росія хакер

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