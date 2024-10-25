Байден знав про план Путіна щодо війни ще в жовтні 2021 року – журналіст Вудвард

У США вийшла друком нова книга американського журналіста Боба Вудварда «Війна», у якій він розповідає про російську війну проти України

У жовтні 2021 року американська розвідка надала Джо Байдену та його радникам засекречені дані, що свідчили про плани Путіна щодо повномасштабного вторгнення в Україну. Інформація була надзвичайно детальною і походила від надійного джерела у Кремлі.

Це викликало у Білому домі відчуття дежавю. Частково тому, що ще у квітні 2021 року Росія вже збирала війська на українському кордоні. Тоді США вдалося частково знизити напругу після саміту між Байденом і Путіним. Однак аналітики стверджують, що Байден на тій зустрічі недостатньо уваги приділив українському питанню, що, ймовірно, було однією з перших помилок у ланцюжку подій.

Ситуація також нагадувала 2014 рік, коли Росія анексувала Крим і вторглася на схід України. У той період Джо Байден також був при владі як віцепрезидент США в адміністрації Барака Обами.

«Ми дали цьому статись у 2014, ось чому ми тут. Барак ніколи не сприймав Путіна серйозно», – наводить слова Байдена до своїх радників Боб Вудвард. «Ми ніколи не мали б дозволити Путіну просто зайти і взяти Крим і Донбас у 2014. Ми дали Путіну ліцензію на продовження».

Джо Байден був роздратований і наголошував, що не хоче допустити повторення попередніх помилок. Він доручив своїй команді втілити стратегію з двох частин. По-перше, зосередитися на запобіганні російському вторгненню. По-друге, одночасно підготуватися до цього сценарію, якщо він стане реальністю. На той момент у Білому домі вважали, що розробка плану вторгнення Росією не обов'язково означає його неминучість. США прагнули діяти обережно, щоб не спровокувати Путіна на активні дії. Головним пріоритетом Байдена було уникнути прямого зіткнення між США та Росією.

«Дивлячись на плани Росії, в адміністрації вважали, що Путін збожеволів. Радник з нацбезпеки Джейк Салліван був переконаний, що на російського президента вплинула тривала ізоляція протягом пандемії коронавірусу, протягом якої Путін занурився в дослідження російських історичних архівів», – пише у своїй книзі Боб Вудвард.

Нагадаємо, президент США наразі не змінив своєї позиції щодо надання Україні дозволу використовувати західну далекобійну зброю для ударів по об'єктах углибині Росії, незважаючи на дані розвідки про переміщення північнокорейських військ до РФ.

Як повідомлялося, кандидатка у президенти США Камала Гарріс висловила сумніви щодо здатності свого опонента Дональда Трампа виконувати обов'язки в Білому домі. Це відбулося після того, як він скасував кілька передвиборчих заходів.

До слова, 5 листопада у США відбудуться вибори президента. Спочатку вони мали стати матчем-реваншем між демократом Джо Байденом і республіканцем Дональдом Трампом, який уже боровся за пост президента у 2020 році. Але в липні ситуація змінилася: Байден вийшов із гонки та підтримав віцепрезидентку Камалу Гарріс.