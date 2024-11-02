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Президент Чехії дозволив кільком десяткам громадян долучитися до ЗСУ

Катерина Іванова
glavcom.ua
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Президент Чехії дозволив кільком десяткам громадян долучитися до ЗСУ
Закони Чехії забороняють громадянам брати участь у військових або напіввійськових формуваннях за кордоном без дозволу президента країни
фото із відкритих джерел

Понад 180 чехів звернулися з проханням дозволити їм приєднатися до української армії

Президент Чехії Петр Павел дозволив 60 громадянам країни вступити до лав Збройних сил України. Про це розповів прессекретар чеського президента Філіп Платош, передає Český rozhlas.

Загалом понад 180 чехів звернулися до Павела з проханням дозволити їм приєднатися до української армії.

Наразі відомо, що президент Павел дозволив 60 громадянам країни вступити до лав ЗСУ. Водночас Платош каже, що насправді незрозуміло, скільки чехів поїхали в Україну на війну, адже дехто зробив це без дозволу.

Закони Чехії забороняють громадянам брати участь у військових або напіввійськових формуваннях за кордоном без дозволу президента країни. Водночас у березні 2022 року премʼєр-міністр Чехії Петер Фіала заявив про відсутність покарання для громадян, які поїдуть воювати в Україну.

Раніше начальник Генштабу Чехії повідомляв, що громадяни не бажають йти до армії.

Нагадаємо, президент Чеської Республіки Петр Павел заявив, що українцям та їхнім прихильникам настав час подивитися правді у вічі.

Як зазначив лідер Чехії в інтерв'ю виданню The New York Times, в умовах, коли дружні до Росії популістські лідери, такі як прем'єр-міністр Угорщини Віктор Орбан, підривають європейську єдність щодо війни, а втома від 19 місяців конфлікту «зростає повсюдно», Україна «повинна бути реалістичною» щодо своїх перспектив повернення окупованих Росією територій.

Згодом Міністерство закордонних справ України відкинуло твердження про те, що завершення війни в Україні може передбачати збереження над окупацією частини української території.

До слова, посол України в Чехії Василь Зварич заявив, що Україна не планує примусово повертати чоловіків призовного віку, які перебувають за кордоном. Він наголосив, що захист Вітчизни є обов'язком кожного громадянина, але рішення про повернення залишається за кожним індивідуально.

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Теги: ЗСУ міністр Чехія президент прессекретар Петр Павел

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