Головна Світ Політика
search button user button menu button

Генсек ООН приїде до Путіна на саміт БРІКС у Казані

Катерина Іванова
glavcom.ua
google social img telegram social img facebook social img
Генсек ООН приїде до Путіна на саміт БРІКС у Казані
Очільник ООН неодноразово закликав РФ до «справедливого миру», який поважатиме міжнародне право та «територіальну цілісність» України
фото: REUTERS/Axel Schmidt

Ґутерріш бачився з Путіним у квітні 2022 року

Диктатор Росії Володимир Путін прийме генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша на полях саміту БРІКС у Казані, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков. Про це інформує Радіо Свобода.

Запланований на 22–24 жовтня саміт, який об’єднає лідерів Бразилії, Росії, Індії, Китаю, Південної Африки та кількох інших країн, розглядається Москвою як можливість продемонструвати, що зусилля Заходу ізолювати Росію через її війну проти України зазнали невдачі.

Попри заплановану на 24 жовтня зустріч Путіна і Ґутерріша, нібито немає жодних ознак того, що Київ чи Москва готові до мирних переговорів для припинення конфлікту.

Ґутерріш критикував дії Росії, заявляючи, що військова операція Москви в Україні створює «небезпечний прецедент» для світу. Очільник ООН неодноразово закликав до «справедливого миру», який поважатиме міжнародне право та «територіальну цілісність» України.

Під час зустрічі з Путіним у квітні 2022 року, лише через два місяці після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Ґутерріш повторив позицію ООН і обговорив пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон бойових дій.

Нагадаємо, Зеленський назвав головну мету саміту БРІКС в Казані.

«Путін розуміє: якщо немає США, ЄС, в цілому Європи, є великі питання з азійським простором, бо арабські країни розділені, тому йому треба знайти якийсь майданчик. БРІКС – зрозумілий майданчик для нього, але я вважаю, що він будуватиме на цьому майданчику не економічні відносини, а саме: його бачення як закінчити війну», – наголосив Зеленський.

Журналістка уточнила у очільника держави, чи не є у такому разі саміт БРІКС у Казані – «першим самітом миру» від РФ. 

«Так і є, – зазначив Зеленський і продовжив, – але вони не можуть зробити саміт, бо у них нема підтримки як у нас. Але початково, повірте: це буде неформальний начебто діалог про те, як закінчити війну. Тобто вони ділять світ спеціально, хочуть розділити єдність навколо України». За його словами, саміт БРІКС, це одна з найболючіших тем, яку Україна піднімала у Білому домі.

Читайте також:

Теги: росія населення БРІКС Генсек ООН Україна радіо путін Свобода саміт Москва

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Ескалація конфлікту на Близькому Сході може стати нагодою для Ізраїля наочно прорекламувати свої засоби повітряного нападу
Війна на Близькому Сході. Урок для України
2 жовтня, 18:50
У Курській області РФ військовослужбовці ЗСУ позначають себе синім скотчем, а на бойову техніку нанесено трикутники
«Зник на Курщині». В українських правоохоронців – новий виклик Війна і право
26 вересня, 11:00
Старовинну книгу «Церковний збірник», датовану 1906 роком видавництва, переміщував на територію України 35-річний житель Рахівщини
Рідкісний церковний рукопис виявили митники на кордоні з Румунією (фото)
28 вересня, 08:13
У Мелітополі росіяни перетворюють школи на військові казарми для дітей
У Мелітополі росіяни перетворюють школи на військові казарми для дітей
29 вересня, 08:55
Дитячий садочок всередині автобуса
​На Херсонщині запрацював «дитсадок на колесах»
6 жовтня, 21:34
Останнім часом значно посилилися масові перевірки документів представниками ТЦК в різних містах України
Україна інформаційно програла в питанні мобілізації? Радник Зеленського зробив заяву
16 жовтня, 10:25
Молодіжна збірна з футболу прикро поступилась команді з Сербії
Молодіжна збірна України з футболу вийшла на ЧЄ-2025
15 жовтня, 23:46
Глава Кремля заявив, що має «хороші стосунки» з президентом Бразилії Луїсом Інасіо Лулою да Сілвою
Путін не поїде на саміт G20 у Бразилію, де його можуть арештувати за ордером МКС
18 жовтня, 21:56
Ситуація на фронту станом на 20 жовтня
Карта бойових дій в Україні станом на 20 жовтня 2024 року
Вчора, 00:00

Політика

Польща хоче отримати таємні додатки до плану перемоги України
Польща хоче отримати таємні додатки до плану перемоги України
Генсек ООН приїде до Путіна на саміт БРІКС у Казані
Генсек ООН приїде до Путіна на саміт БРІКС у Казані
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
Вірменія оголосила своє рішення щодо приєднання до БРІКС
Північна Корея відправила на війну в Україну елітний підрозділ «бойових рабів» – Bild
Північна Корея відправила на війну в Україну елітний підрозділ «бойових рабів» – Bild
Президентка Єврокомісії про вибори в Молдові: Ви знову це зробили
Президентка Єврокомісії про вибори в Молдові: Ви знову це зробили
Вибори в Молдові. Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів
Вибори в Молдові. Центральна виборча комісія завершила підрахунок голосів

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
81K
Онлайн-карта бойових дій в Україні на 21 жовтня: ситуація на фронті
42K
Північнокорейські війська в Україні: США та Словенія скликають Радбез ООН
32K
Карта повітряних тривог України онлайн 21 жовтня 2024
17K
«Ударю по центру Москви». Трамп пригрозив Путіну через Україну
6640
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
6232
МОЗ скасував інвалідність 74 осіб, встановлену Хмельницьким МСЕК

Новини

Масштабна повітряна тривога через зліт МіГ-31К тривала пів години
Сьогодні, 12:51
У Молдові з першого разу не вибрали президента, росіяни знову вдарили по Кривому Розі: головне за ніч
Сьогодні, 07:00
Сухо та прохолодно по всій країні: прогноз погоди на 21 жовтня
Сьогодні, 06:00
Окупанти просунулись під Торецьком та Селидовим, а ЗСУ мали успіх біля Суджі – звіт ISW
Сьогодні, 05:47
21 жовтня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:05
Удар росіян по Кривому Розі та обстріл російських міст безпілотниками: головне за ніч
Вчора, 07:00

Прес-релізи

PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
PR Марафон 30 жовтня: етика в комунікаціях під час війни
21 жовтня, 18:31
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua