Генсек ООН приїде до Путіна на саміт БРІКС у Казані

Ґутерріш бачився з Путіним у квітні 2022 року

Диктатор Росії Володимир Путін прийме генерального секретаря ООН Антоніу Ґутерріша на полях саміту БРІКС у Казані, повідомив помічник президента РФ Юрій Ушаков. Про це інформує Радіо Свобода.

Запланований на 22–24 жовтня саміт, який об’єднає лідерів Бразилії, Росії, Індії, Китаю, Південної Африки та кількох інших країн, розглядається Москвою як можливість продемонструвати, що зусилля Заходу ізолювати Росію через її війну проти України зазнали невдачі.

Попри заплановану на 24 жовтня зустріч Путіна і Ґутерріша, нібито немає жодних ознак того, що Київ чи Москва готові до мирних переговорів для припинення конфлікту.

Ґутерріш критикував дії Росії, заявляючи, що військова операція Москви в Україні створює «небезпечний прецедент» для світу. Очільник ООН неодноразово закликав до «справедливого миру», який поважатиме міжнародне право та «територіальну цілісність» України.

Під час зустрічі з Путіним у квітні 2022 року, лише через два місяці після того, як Росія розпочала повномасштабне вторгнення в Україну, Ґутерріш повторив позицію ООН і обговорив пропозиції щодо гуманітарної допомоги та евакуації цивільного населення із зон бойових дій.

Нагадаємо, Зеленський назвав головну мету саміту БРІКС в Казані.

«Путін розуміє: якщо немає США, ЄС, в цілому Європи, є великі питання з азійським простором, бо арабські країни розділені, тому йому треба знайти якийсь майданчик. БРІКС – зрозумілий майданчик для нього, але я вважаю, що він будуватиме на цьому майданчику не економічні відносини, а саме: його бачення як закінчити війну», – наголосив Зеленський.

Журналістка уточнила у очільника держави, чи не є у такому разі саміт БРІКС у Казані – «першим самітом миру» від РФ.

«Так і є, – зазначив Зеленський і продовжив, – але вони не можуть зробити саміт, бо у них нема підтримки як у нас. Але початково, повірте: це буде неформальний начебто діалог про те, як закінчити війну. Тобто вони ділять світ спеціально, хочуть розділити єдність навколо України». За його словами, саміт БРІКС, це одна з найболючіших тем, яку Україна піднімала у Білому домі.